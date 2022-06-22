Tallink, в сотрудничестве с Таллиннским добровольным обществом спасения на водах, проводит курсы по спасению на водах для детей.
В Таллинне начинаются курсы для детей по спасению на водах
Весной этого года Tallink Grupp и Таллиннское добровольное общество спасения на водах (Tallinna Vabatahtlik Merepääste ühing) подписали договор о сотрудничестве, согласно которому, Tallink, как один из ведущих морских перевозчиков на Балтийском море будет поддерживать деятельность и развитие добровольных спасательных обществ в регионе одного из своих портов приписки, в Таллинне. В соответствии с договором, Tallink весной поддержал покупку нового спасательного катера, который играет важную роль в реагировании на инциденты, связанные с безопасностью на море в акватории Таллинна, и в разрешении чрезвычайных ситуаций. Кроме того, организации договорились о мероприятиях, направленных на популяризацию знаний и навыков в области безопасности на море у детей и молодежи Эстонии.
На этой неделе Tallink и волонтеры-спасатели Таллиннского добровольного общества спасения на водах (Tallinn SAR) провели первые два пилотных тренинга по спасению на водах в гостинице Tallink Spa & Conference Hotel, где дети познакомились с различными спасательными средствами, потренировались в их использовании, научились различным методам спасения себя и других в опасных ситуациях на воде и многому другому.
В течение двух дней в учениях приняли участие около 30 мальчиков и девочек в возрасте от 8 до 13 лет из семей, объединенных в Союз многодетных семей Харьюмаа, а также дети украинских военных беженцев, в настоящее время проживающие на борту парома Isabelle.
Тренинг был проведен добровольными спасателями Tallinn SAR Дмитрием Артемовым и Денисом Степановым под руководством волонтера-спасателя, члена правления Таллиннского добровольного общества спасения на водах Андруса Покси, являющегося также и председателем судейской комиссии Международной федерации парусного спорта и имеющего многолетний спортивный и тренерский стаж.
«Для нашего предприятия, основная деятельность которого непосредственно связана с морем, безопасность всегда была на первом плане, и мы рады тому, что, в тесном сотрудничестве с нашими замечательными спасателями-добровольцами, можем вместе внести еще больший вклад в развитие необходимых навыков и получение элементарных знаний о безопасности на море в нашем морском государстве у эстонских детей и молодежи», – сказала директор по коммуникациям и устойчивому развитию Tallink Grupp Катри Линк.
«На первых тренингах мы уже видим, в каких знаниях и навыках есть самые большие пробелы и на что нужно сделать ещё больший упор в будущем. Мы можем постепенно увеличивать количество тренингов, которые будут проводиться в ближайшие годы, планируя аналогичным образом сотрудничать с волонтерами-спасателями и в других наших портах приписки, чтобы внести еще больший вклад в обеспечение безопасности детей и молодежи, проживающих в регионе Балтийского моря», – добавила Линк.
«У нас это уже восьмой сезон, когда мы с нашими замечательными спасателями из Таллиннского добровольного общества спасения на водах помогаем попавшим в беду людям в прилегающей к Таллинну акватории. Естественно, что для проведения спасательных работ требуется дорогостоящее оборудование и, поэтому сотрудничество с Tallink для нас очень важно. Имея современное и лучшее оборудование, мы можем лучше реагировать на различные события и, благодаря поддержке и заботе со стороны Tallink, мы эффективнее сможем выполнить нашу миссию по повышению знаний и приобретению необходимых навыков выживания на море как у детей, так и у взрослых. Возможно, что благодаря этому некоторых опасных ситуаций и не возникнет в будущем» – подытожил Андрус Покси.