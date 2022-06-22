В Таллинне начинаются курсы для детей по спасению на водах

«Для нашего предприятия, основная деятельность которого непосредственно связана с морем, безопасность всегда была на первом плане, и мы рады тому, что, в тесном сотрудничестве с нашими замечательными спасателями-добровольцами, можем вместе внести еще больший вклад в развитие необходимых навыков и получение элементарных знаний о безопасности на море в нашем морском государстве у эстонских детей и молодежи», – сказала директор по коммуникациям и устойчивому развитию Tallink Grupp Катри Линк.

«На первых тренингах мы уже видим, в каких знаниях и навыках есть самые большие пробелы и на что нужно сделать ещё больший упор в будущем. Мы можем постепенно увеличивать количество тренингов, которые будут проводиться в ближайшие годы, планируя аналогичным образом сотрудничать с волонтерами-спасателями и в других наших портах приписки, чтобы внести еще больший вклад в обеспечение безопасности детей и молодежи, проживающих в регионе Балтийского моря», – добавила Линк.