Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 22 июня: виртуальные ракетные стрельбы по странам Балтии и подготовка к праздничному застолью
Сегодня в выпуске:
– Эстонская разведка сообщила, что российские войска в ходе учений отрабатывали виртуальные ракетные стрельбы по странам Балтии. Насколько это опасно и к чему нам следует готовиться?
– Отделения экстренной медицины будут в праздники работать круглосуточно; уже летом в эстонские аптеки поступит препарат от коронавируса
– На северо-востоке страны открылся новый стадион для занятий легкой атлетикой, уровень которого позволит проводить крупные международные соревнования
– В сюжете, посвященном подготовке к праздничному застолью, наши корреспонденты расскажут о том, где купить и как лучше всего приготовить самые популярные блюда Иванова дня
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 22 июня.
С наступающими вас праздниками!