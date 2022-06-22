«Новости в 7» за 22 июня: виртуальные ракетные стрельбы по странам Балтии и подготовка к праздничному застолью

Сегодня в выпуске:

– Эстонская разведка сообщила, что российские войска в ходе учений отрабатывали виртуальные ракетные стрельбы по странам Балтии. Насколько это опасно и к чему нам следует готовиться?

– Отделения экстренной медицины будут в праздники работать круглосуточно; уже летом в эстонские аптеки поступит препарат от коронавируса

– На северо-востоке страны открылся новый стадион для занятий легкой атлетикой, уровень которого позволит проводить крупные международные соревнования

– В сюжете, посвященном подготовке к праздничному застолью, наши корреспонденты расскажут о том, где купить и как лучше всего приготовить самые популярные блюда Иванова дня

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 22 июня.