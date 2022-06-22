Власти Латвии озвучили причину задержания пророссийского активиста Владимира Линдермана

22 июня Новостная служба LTV в Facebook сообщила, что в Службе госбезопасности Латвии (СГБ) подтвердили: 21 июня в рамках уголовного дела были проведены процессуальные действия, в рамках которых задержано одно лицо. В настоящее время СГБ воздерживается от дальнейших комментариев.

Позже LTV заявили, что суд принял меру пресечения – заключение под стражу.

🔴LTV: Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa prokrieviskajam aktīvistam Vladimiram Lindermanam piemēro drošības līdzekli - apcietinājumu. pic.twitter.com/6q3hFVvX6z — LTV Panorāma (@ltvpanorama) June 22, 2022

Служба государственной безопасности (СГБ) сообщила, что Линдерман задержан за систематическое восхваление и оправдание в интернете военных преступлений вооруженных сил России против украинцев и украинского государства.

СГБ отметила, что с началом российского вторжения на Украину Линдерман распространял на открытой платформе в интернете информацию о ходе боевых действий России на Украине, отражая развитие событий в интересах Кремля.

7 июня текущего года СГБ возбудила в отношении Линдермана уголовное дело по статье 74.1 Уголовного кодекс, в том числе за прославление и оправдание преступлений против мира и военных преступлений.

Полученная СГБ информация свидетельствует о том, что Линдерман за свою деятельность получает финансовое вознаграждение от зарегистрированных в России юридических лиц.