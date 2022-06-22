Ср, 22.06.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Власти Латвии озвучили причину задержания пророссийского активиста Владимира Линдермана

rus.postimees.ee
Власти Латвии озвучили причину задержания пророссийского активиста Владимира Линдермана
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Владимир Линдерман (в центре)
Владимир Линдерман (в центре) Фото: Edijs PÄlens

Во вторник, 21 июня, был задержан пророссийский активист Владимир Линдерман, которому инкриминируется оправдание геноцида, преступлений против человечества, мира и военных преступлений, подтвердила его адвокат Елена Квятковская. Об этом пишет RUS TVNET.

22 июня Новостная служба LTV в Facebook сообщила, что в Службе госбезопасности Латвии (СГБ) подтвердили: 21 июня в рамках уголовного дела были проведены процессуальные действия, в рамках которых задержано одно лицо. В настоящее время СГБ воздерживается от дальнейших комментариев.

Позже LTV заявили, что суд принял меру пресечения – заключение под стражу.

Служба государственной безопасности (СГБ) сообщила, что Линдерман задержан за систематическое восхваление и оправдание в интернете военных преступлений вооруженных сил России против украинцев и украинского государства.

СГБ отметила, что с началом российского вторжения на Украину Линдерман распространял на открытой платформе в интернете информацию о ходе боевых действий России на Украине, отражая развитие событий в интересах Кремля.

7 июня текущего года СГБ возбудила в отношении Линдермана уголовное дело по статье 74.1 Уголовного кодекс, в том числе за прославление и оправдание преступлений против мира и военных преступлений.

Полученная СГБ информация свидетельствует о том, что Линдерман за свою деятельность получает финансовое вознаграждение от зарегистрированных в России юридических лиц.

21 июня сотрудники СГБ провели неотложные процессуальные действия в одном из связанных с указанным лицом объектов и задержали его. В настоящее время к лицу применен статус подозреваемого, в качестве меры пресечения выбрано помещение под стражу.

Расследование этого уголовного дела продолжается, и СГБ предоставит дополнительную информацию по мере продвижения уголовного процесса.

СГБ напоминает, что никто не может быть признан виновным до тех пор, пока его вина не будет установлена в соответствии с законом.

С момента российского вторжения на Украину СГБ возбудила в общей сложности девятнадцать уголовных дел и приняла четыре уголовных дела от Государственной полиции в связи с гневными высказываниями. Основная часть уголовных производств связана с агрессивными высказываниями против Украины и ее народа.

Ранее о задержании Линдермана в его квартире написала в Facebook журналист Алла Березовская.

Напомним, в декабре 2020 года Служба государственной безопасности (СГБ) провела санкционированные судом процессуальные действия в отношении семи человек в Риге и ее окрестностях в связи с подозрениями в нарушении международных санкций.

Как сообщала «Медуза», СГБ Латвии задержала нескольких журналистов, которые сотрудничали с изданиями Sputnik и Baltnews, входящими в международное информационное агентство (МИА) «Россия сегодня».

Среди задержанных были – бывший главный редактор Baltnews Андрей Яковлев, журналист Андрей Солопенко и публицист Владимир Линдерман, сообщила в Facebook журналист Baltnews Алла Березовская. Саму Березовскую также задержали, после допроса всех их отпустили.

Всего обыски прошли как минимум у шести журналистов.

Их обвиняли в нарушении санкций Евросоюза из-за работы на МИА «Россия сегодня», утверждал Sputnik.

По данным архива агентства LETA, ранее пророссийский активист Линдерман фигурировал в нескольких уголовных процессах. Например, в апреле 2020 года СГБ прекратила возбужденное в 2018 году уголовное дело по поводу митинга, организованного Русским союзом Латвии (РСЛ) против постепенного перехода на латышский язык обучения в общеобразовательных учреждениях. Помимо Линдермана, в этом деле участвовали несколько человек, в том числе лидер РСЛ Татьяна Жданок и Александр Гапоненко.

Позже уголовный процесс был прекращен, но с учетом прокремлевских взглядов Линдермана он уже много лет находится в поле зрения органов безопасности.

В конце 2018 года Верховный суд оставил в силе решение Рижского окружного суда, оправдав двух граждан России и Линдермана в связи с инцидентом летом 2015 года на Адажской базе Национальных вооруженных сил.

Также Линдерман обвинялся в призыве к свержению государственной власти и хранении взрывчатых веществ. Позже суд оправдал его.

Ключевые слова
Наверх