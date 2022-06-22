Для жителей Эстонии лето и прекрасная погода означают также отличный курортный сезон, когда часто совершаются более длительные поездки на автомобиле. Сейчас, когда цены на топливо выше, чем когда-либо прежде, особенно важно держать расходы на топливо под контролем. Эксперты дают советы, как сделать поездки более экономичными.
Цены на топливо вынуждают откладывать планы на летние поездки? Узнайте, как снизить расходы на топливо
Экономичное и экономящее топливо вождение часто ассоциируются с низкими скоростями и спокойным стилем вождения, хотя на самом деле это не совсем так. «Хотя своевременное торможение и избегание агрессивного стиля вождения действительно могут сэкономить немного топлива в городском движении, их воздействие скорее минимально», – рассказал Роланд Сагар, менеджер по послепродажному обслуживанию Elke, добавив, что на самом деле наиболее оптимальной по расходу топлива является езда с равномерной скоростью по шоссе.
Избегайте резких маневров и остановок
Частое торможение и ускорение – большие «грабители» топлива, и, чтобы держать расход топлива под контролем, стоит планировать свои остановки как можно заранее. «При длительных поездках расход топлива с самого начала фактически ниже, чем в городе, потому что автомобиль движется с постоянной скоростью и ему не приходится тратить энергию на частое торможение и ускорение. Однако при движении по шоссе важно, чтобы скорость езды была равномерной и обороты были на как можно более низком уровне – так можно экономично использовать мощность мотора по максимуму», – объяснил Сагар.
Теэдо Мелтс, менеджер по моторному топливу Circle K, рекомендует продумывать точный маршрут во время поездок, чтобы по возможности избегать лишнего расхода топлива. «Расход топлива действительно намного выше, когда скорость неравномерная. Другими словами, все виды езды на короткие расстояния, частое торможение и ускорение, а также обгоны на самом деле расходуют много топлива. Ещё можно перед поездками уже заранее оценивать, можно ли более короткие расстояния преодолеть, например, на велосипеде или пешком», – объяснил Мелтс.
При движении как по городу, так и по шоссе разумно следить за тем, чтобы не было частого и агрессивного торможения, а затем снова ускорения. «Как в городском движении, так и на самом деле на шоссе возникают дорожные ситуации, когда вам приходится выбирать скорость в зависимости от автомобилей вокруг вас. Нервные перестроения из полосы в полосу, ускорение до едущего впереди автомобиля и затем снова торможение приводят к самым большим расходам топлива. Таким образом, на шоссе следует думать, как добраться с наиболее равномерной скоростью из пункта А в пункт Б. Любые обгоны также должны быть хорошо спланированы, чтобы избежать очень внезапных маневров и потенциально опасных ситуаций», – рассказал менеджер по послепродажному обслуживанию Elke.
Следите за эффективностью двигателя автомобиля
Те, у кого в семье несколько автомобилей, и есть возможность выбирать машину для поездки, также могут посмотреть, у какой машины выше коэффициент полезного действия. «Под коэффициентом полезного действия (КПД) мы в основном подразумеваем КПД двигателя. В среднем КПД автомобильного двигателя с учётом расхода топлива составляет почти 25 процентов. Это означает, что более половины энергии топлива фактически тратится на тепло и только около четверти используется для передвижения автомобиля», – объяснил Сагар. Менеджер по моторному топливу Circle K добавил, что чем лучше техническое состояние автомобиля, тем выше КПД. «Иногда люди пытаются сэкономить немного на расходах на техническое обслуживание и ремонт, и автомобиль обслуживается недостаточно часто. На самом деле, в долгосрочной перспективе экономия топлива правильно и регулярно обслуживаемого автомобиля намного больше, чем сумма, сэкономленная на регулярном техническом обслуживании», – рассказал Мелтс.
Покупка нового автомобиля, безусловно, не решение, которое надо принимать быстро и преждевременно, но если вы хотите использовать экономичный автомобиль с низким расходом топлива, вам следует обратить внимание на автомобили с гибридными двигателями. «В то время как КПД автомобиля с обычным двигателем внутреннего сгорания довольно низкий, то в случае с лучшими гибридами эффективность двигателя превышает даже 40 процентов», – рассказал Сагар. Поэтому они определенно являются хорошим выбором для тех, кто хочет оптимизировать при помощи экономичной езды расход топлива как в городе, так и на шоссе. Всегда разумно подумать также о качестве топлива, потому что при качественном топливе двигатель остается в лучшем рабочем состоянии, и при том же объёме топлива можно преодолеть большее расстояние. «По заправке автомобиля качественным топливом понятно, что двигатель более надежен в работе и сохраняет свою мощность после многих лет и дальних поездок. Например, при заправке топливом milesPLUS можно снизить расходы на топливо своего транспортного средства в размере до 3 процентов, что в случае с дальними поездками является существенной экономией», – рассказал менеджер по моторному топливу Circle K.