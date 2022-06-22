Цены на топливо вынуждают откладывать планы на летние поездки? Узнайте, как снизить расходы на топливо

Покупка нового автомобиля, безусловно, не решение, которое надо принимать быстро и преждевременно, но если вы хотите использовать экономичный автомобиль с низким расходом топлива, вам следует обратить внимание на автомобили с гибридными двигателями. «В то время как КПД автомобиля с обычным двигателем внутреннего сгорания довольно низкий, то в случае с лучшими гибридами эффективность двигателя превышает даже 40 процентов», – рассказал Сагар. Поэтому они определенно являются хорошим выбором для тех, кто хочет оптимизировать при помощи экономичной езды расход топлива как в городе, так и на шоссе. Всегда разумно подумать также о качестве топлива, потому что при качественном топливе двигатель остается в лучшем рабочем состоянии, и при том же объёме топлива можно преодолеть большее расстояние. «По заправке автомобиля качественным топливом понятно, что двигатель более надежен в работе и сохраняет свою мощность после многих лет и дальних поездок. Например, при заправке топливом milesPLUS можно снизить расходы на топливо своего транспортного средства в размере до 3 процентов, что в случае с дальними поездками является существенной экономией», – рассказал менеджер по моторному топливу Circle K.