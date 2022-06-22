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ГАЛЕРЕИ ⟩ Костры горят, музыка играет: смотрите, как жители столицы отмечали Иванов день

rus.postimees.ee
Костры горят, музыка играет: смотрите, как жители столицы отмечали Иванов день
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Сегодня в районах Пыхья-Таллинн и Ласнамяэ сотни жителей столицы отметили любимый эстоноземельцами Иванов день – еще до его официального наступления. В парке пляжа Штромка и на пустыре Паэвялья все желающие могли провести приятный вечер.

Старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап сказала, что очень рада возвращению празднования Иванова дня в парке пляжа Штромка после двухлетнего перерыва.

Ярмарка открылась в 12:00, а культурная программа началась в 15:30. На сцене выступил и известный эстонский певец Уку Сувисте со своей группой. Костер зажгли в 9 часов вечера.

Старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко рассказала, что в этот раз мероприятие проходило без алкоголя. 

Главным исполнителем на праздновании Иванова дня в Ласнамяэ был ансамбль «ВИА Балтика». Также в концерте приняли участие танцевальный ансамбль «Леэ» и Эдуард Тооман. 

Сегодня репортер Rus.Postimees побывал на ярмарке и пообщался с ее посетителями. Видеосюжет об этом можно посмотреть ЗДЕСЬ.

В среду празднования Иванова дня прошли также у озера Харку в Хааберсти. Кульминацией празднований в Таллинне станет мероприятие в центре города около пруда Шнелли 23 июня.

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