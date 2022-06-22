Сегодня в районах Пыхья-Таллинн и Ласнамяэ жители столицы отметили любимый эстоноземельцами Иванов день – еще до его официального наступления. В парке пляжа Штромка и на пустыре Паэвялья все желающие могли провести приятный вечер.
ГАЛЕРЕИ ⟩ Празднование Иванова дня в самом разгаре – таллинцы наслаждаются хорошей погодой
Старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап сказала, что очень рада возвращению празднования Иванова дня в парке пляжа Штромка после двухлетнего перерыва.
Ярмарка открылась в 12:00, а культурная программа началась в 15:30. На сцене выступил и известный эстонский певец Уку Сувисте со своей группой. Костер зажгли в 9 часов вечера.
Старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко сказала, что в этот раз мероприятие проходило без алкоголя.
Главным исполнителем на праздновании Иванова дня в Ласнамяэ был ансамбль «ВИА Балтика». Также в концерте приняли участие танцевальный ансамбль «Леэ» и Эдуард Тооман.
Сегодня репортер Rus.Postimees побывал на ярмарке и пообщался с ее посетителями. Видеосюжет об этом можно посмотреть ЗДЕСЬ.
В среду празднования Иванова дня пройдут еще у озера Харку в Хааберсти. Кульминацией станет празднование Иванова дня в центре Таллинна около пруда Шнелли 23 июня.