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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Празднование Иванова дня в Таллинне уже началось

rus.postimees.ee
Празднование Иванова дня в Таллинне уже началось
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Сегодня в столичном районе Пыхья-Таллинн был дан старт серии празднований Иванова дня. В парке пляжа Штромка все желающие могли провести приятный предпраздничный день.

Старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап сказала, что очень рада возвращению празднования Иванова дня в парке пляжа Штромка после двухлетнего перерыва.

Ярмарка открылась в 12:00, а культурная программа началась в 15:30. На сцене выступил и известный эстонский певец Уку Сувисте со своей группой. Костер зажгли в 9 часов вечера.

Сегодня репортер Rus.Postimees побывал на ярмарке и пообщался с ее посетителями. Видеосюжет об этом можно посмотреть ЗДЕСЬ.

В среду празднования Иванова дня пройдут у озера Харку в Хааберсти и на пустыре Паэвялья в Ласнамяэ. Кульминацией станет празднование Иванова дня в центре Таллинна около пруда Шнелли 23 июня.

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