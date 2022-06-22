Сегодня в столичном районе Пыхья-Таллинн был дан старт серии празднований Иванова дня. В парке пляжа Штромка все желающие могли провести приятный предпраздничный день.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Празднование Иванова дня в Таллинне уже началось
Празднование Иванова дня в Таллинне уже началось
Старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап сказала, что очень рада возвращению празднования Иванова дня в парке пляжа Штромка после двухлетнего перерыва.
Ярмарка открылась в 12:00, а культурная программа началась в 15:30. На сцене выступил и известный эстонский певец Уку Сувисте со своей группой. Костер зажгли в 9 часов вечера.
Сегодня репортер Rus.Postimees побывал на ярмарке и пообщался с ее посетителями. Видеосюжет об этом можно посмотреть ЗДЕСЬ.
В среду празднования Иванова дня пройдут у озера Харку в Хааберсти и на пустыре Паэвялья в Ласнамяэ. Кульминацией станет празднование Иванова дня в центре Таллинна около пруда Шнелли 23 июня.