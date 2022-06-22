ГАЛЕРЕЯ ⟩ Празднование Иванова дня в Таллинне уже началось

Старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап сказала, что очень рада возвращению празднования Иванова дня в парке пляжа Штромка после двухлетнего перерыва.

Ярмарка открылась в 12:00, а культурная программа началась в 15:30. На сцене выступил и известный эстонский певец Уку Сувисте со своей группой. Костер зажгли в 9 часов вечера.

Сегодня репортер Rus.Postimees побывал на ярмарке и пообщался с ее посетителями. Видеосюжет об этом можно посмотреть ЗДЕСЬ.