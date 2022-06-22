Костер – не место для мусора

Если правильно утилизировать мусор, вред окружающей среде не будет нанесен. Разумнее не сжигать, а сортировать отходы и выкидывать их в предназначенные для этого контейнеры. Например, бумагу, картон и пластиковую упаковку можно отнести в общественные контейнеры, предназначенные для соответствующего вида отходов, а бутылки со знаком депозита можно сдать в автомат для тары. Крупногабаритный мусор, как например мебель или её составные детали, а также строительный мусор и покрышки можно передать на станцию приёма отходов. Месторасположение ближайшего общественного контейнера или станции приема отходов можно найти на сайте kuhuviia.ee.