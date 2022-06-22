ФОТО И ВИДЕО ⟩ У границы с Украиной взорвался российский завод. Перед этим в небе видели беспилотник

В соцсетях распространилось видео, на котором объект, похожий на беспилотник, пикирует на территорию завода, после чего там происходит взрыв. Telegram-канал Shot опубликовал фото, на которых видны якобы обломки беспилотника. Как сообщил Telegram-канал, рядом с заводом обнаружили фрагменты двух аппаратов.

Видео: пикирование беспилотника на Новошахтинский НПЗ (Внимание, звучит ненормативная лексика!)

Источник ТАСС в местных органах власти подтвердил данные о беспилотнике. «Перед пожаром сотрудники завода заметили украинский беспилотник. Он врезался в конструкции завода, после чего произошел взрыв и пожар», – рассказал он.

Позднее и губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил обнаружение на территории завода фрагментов двух беспилотников. По одной версии, пожар возник в результате атаки БПЛА по техническим установкам завода. Сейчас работа завода приостановлена, проходят следственные мероприятия.

Украинские власти пока официально не подтверждали атаку по российскому НПЗ.

Областное управление МЧС России также подтвердило факт пожара на НПЗ. Согласно сообщениям, информация о возгорании поступила в 9:25 утра, к 10:50 пожар был потушен. Его причину в МЧС не назвали.

Позднее представители предприятия подтвердили, что к пожару действительно привел удар двух беспилотников.