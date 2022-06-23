Трагедия накануне праздника: в тяжелом ДТП погиб 40-летний мужчина

Он добавил, что впереди четыре выходных, поэтому полиция будет присутствовать в эти дни на дорогах в усиленном составе, чтобы предупреждать опасные ситуации, при необходимости быстро вмешиваться и помогать людям.

«Свой вклад должны вносить и сами участники праздника. Если в праздничные дни нужно отправиться с одного праздника или встречи на другой, заранее договоритесь, кто в вашей компании будет трезвым водителем, который в безопасности доставит людей из одного места в другое и будет присматривать за празднующими. Если вы пассажир и вы видите, что водитель безрассудно рискует на дороге, призовите его к порядку. При необходимости заберите ключи от машины друга и, если уговоры больше не помогают, вызовите полицию», - подчеркнул Вирк.