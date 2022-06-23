В среду вечером в Вильяндимаа в тяжелом ДТП погиб не пристегнутый ремнем безопасности 40-летний мужчина.
Трагедия накануне праздника: в тяжелом ДТП погиб 40-летний мужчина
В 20:18 местные жители сообщили о ДТП в деревне Пярси волости Мульги Вильяндиского уезда.
Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Оттомар Вирк пояснил, что, согласно имеющейся на данный момент информации, Seat Cordoba, которым управлял 40-летний мужчина, двигался по шоссе Юлемыйза-Полли в направлении Полли, когда по неизвестной пока причине он на высокой скорости проехал дорогу к своему дому, врезался в елку, росшую на обочине дороги справа, перевернулся и перелетел через канаву.
«Не пристегнутый в машине ремнем безопасности мужчина получил в результате ДТП крайне тяжелые травмы и скончался», - добавил Вирк.
«Подробности приведшей к трагеидии аварии пока выясняются, экспертиза также выяснит степень опьянения мужчины. Но открывшаяся на месте картина, сломанное пополам дерево и до неузнаваемости помятая машина позволяют подозревать, что автомобиль, которым управлял 40-летний мужчина, двигался с гораздо большей скоростью, чем установленное на этом участке из-за временных дорожных работ ограничение в 70 км/ч», - отметил Вирк.
ДТП произошло на прямом участке дороги с гравийным покрытием, максимальная разрешенная скорость временно составляла 70 км/ч, дорога была в хорошем состоянии, на улице было светло.
По словам Вирка, длинные праздники начались очень грустно, первая смерть на дороге наступила еще до Иванова дня.
«Патрули, которые сегодня в разных регионах Эстонии усмиряли движение и проверяли водителей на трезвость, отметили, что на дорогах уже заметны спешащие на праздник водители, нервная атмосфера и опасные маневры. Путь нескольких водителей прервали, с водителями, подвергавшими окружающих риску, провели беседу и призвали их к ответственности», - сказал Вирк.
Он добавил, что впереди четыре выходных, поэтому полиция будет присутствовать в эти дни на дорогах в усиленном составе, чтобы предупреждать опасные ситуации, при необходимости быстро вмешиваться и помогать людям.
«Свой вклад должны вносить и сами участники праздника. Если в праздничные дни нужно отправиться с одного праздника или встречи на другой, заранее договоритесь, кто в вашей компании будет трезвым водителем, который в безопасности доставит людей из одного места в другое и будет присматривать за празднующими. Если вы пассажир и вы видите, что водитель безрассудно рискует на дороге, призовите его к порядку. При необходимости заберите ключи от машины друга и, если уговоры больше не помогают, вызовите полицию», - подчеркнул Вирк.
С начала года в Эстонии произошло 641 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 24 человека и пострадали 740. За тот же период прошлого года произошло 620 ДТП с пострадавшими, в них погибли 20 человек и пострадали 716.