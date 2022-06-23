Россия душит Европу газом. ЕС готовится к полной блокаде и трудной зиме

Как Европа готовится к газовой блокаде

Большого выбора у ЕС нет - полностью отказаться от российского газа не выйдет не только к зиме, но даже в ближайшие несколько лет. По оценкам европейских и немецких чиновников, дефицит энергоносителей будет ощущаться по меньшей мере три года.

Еще недавно Европа зависела от "Газпрома" на 40%, в ковидный кризис эта доля сократилась примерно до 35%, а теперь упала до 25%. Заместить эту четверть альтернативными источниками газа не получится.

ЕС придется проявить гибкость и изобретательность, чтобы увеличить предложение энергии и организованно сократить спрос на нее. Иначе не избежать хаотичного обвала и веерных отключений грядущей зимой.

Частично на это направлены новые правила, которые требуют заполнить подземные газовые хранилища на 80% к октябрю и 90% к ноябрю. Сейчас датчик показывает 55% - это немного лучше, чем в прошлом году, когда "Газпром" решил оставить свои европейские хранилища пустыми. Однако при таких ценах и отключениях план будет сорван.