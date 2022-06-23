Вена вновь признана самым удобным городом в мире

Ранее Вена возглавляла этот список в 2018 и 2019 годах. Столь привлекательной Вену делают стабильные условия, хорошая инфраструктура и система здравоохранения, а также множество возможностей в сфере культуры и досуга, пишет Deutsche Welle.

Согласно рейтингу EIU, второе место среди самых удобных городов занимает столица Дании Копенгаген, а на третьем - швейцарский город Цюрих. Самым удобным для жизни немецким городом оказался Франкфурт-на-Майне, оказавшийся на седьмом месте. Киев в этом году в исследовании не учитывался в связи с российским вторжением в Украину.

Самые дорогие города мира