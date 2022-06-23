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Правительству Болгарии вынесен вотум недоверия

rus.postimees.ee
Правительству Болгарии вынесен вотум недоверия
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Флаг Болгарии.
Флаг Болгарии. Фото: NIKOLAY DOYCHINOV

В Болгарии разразился правительственный кризис. В среду, 22 июня, болгарский парламент вынес вотум недоверия кабинету под руководством проевропейского премьер-министра Кирила Петкова, который занял свой пост лишь шесть месяцев назад. Тогда Петков сменил многолетнего премьера Бойко Борисова, против которого выдвигались обвинения в коррупции.

Теперь Борисов возглавляет крупнейшую оппозиционную партию "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), которая и инициировала вотум недоверия правительству Петкова, пишет DW. Тысячи человек вышли на улицы Софии, демонстрируя поддержку потерявшему власть премьеру. Президент Болгарии Румен Радев вновь поручил Петкову сформировать кабинет, но в случае неудачи в стране могут быть проведены новые парламентские выборы.

Проблемы в правящей коалиции

Около двух недель назад правящая лево-либеральная коалиция под руководством Петкова потеряла абсолютное парламентское большинство после того, как из нее вышла популистская партия "Есть такой народ", возглавляемая певцом Слави Трифоновым. Противоречия в коалиции обострились после начала вторжения России в Украину. В конце апреля российский концерн "Газпром" приостановил поставки газа в Болгарию.

Неудачное задержание Бойко Борисова

Ранее, 17 марта, Бойко Борисов был задержан по подозрению в растрате средств Евросоюза, но всего днем позже освобожден, после чего Кирил Петков обвинил прокуратуру в саботировании его борьбы против коррупции. Придя к власти, Петков пообещал бороться за то, чтобы превратить Болгарию в нормальное европейское государство, "успешное, без мафии".

Бойко Борисов возглавлял правительство Болгарии с июля 2009-го по март 2013 года, с ноября 2014-го по январь 2017 года и с мая 2017-го по май 2021 года. Среди прочего, он подозревается в получении взяток от одного из лотерейных магнатов в обмен на возврат уплаченных налогов.

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