Полиция обратилась за помощью в поисках 46-летнего Виктора, который поздно вечером в среду покинул расположенный в Таллинне дом попечения, но так и не вернулся.
Ушел из дома попечения и пропал: полиция просит помощи в поисках 46-летнего Виктора
Ушел из дома попечения и пропал: полиция просит помощи в поисках 46-летнего Виктора
Поздно вечером 22 июня в полицию поступило сообщение, что с вечерней прогулки не вернулся 46-летний постоялец расположенного в столичном районе Мустамяэ дома попечения. Мужчина не разговаривает. Известно, что состояние здоровья Виктора оставляет желать лучшего, в связи с чем есть основание полагать, что он может попасть в беду.
Поиски, в которых принимали участие полицейские, близкие мужчины, а также работники дома попечения, пока не увенчались успехом.
Виктор среднего роста, волосы с сединой. Он был одет в зеленую кофту и голубовато-серые шорты.
Всех, кто располагает информацией о возможном месте нахождения Виктора, просят звонить по номеру 112.
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