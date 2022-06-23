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Ушел из дома попечения и пропал: полиция просит помощи в поисках 46-летнего Виктора

rus.postimees.ee
Ушел из дома попечения и пропал: полиция просит помощи в поисках 46-летнего Виктора
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Пропавший 46-летний Виктор.
Пропавший 46-летний Виктор. Фото: PPA

Полиция обратилась за помощью в поисках 46-летнего Виктора, который поздно вечером в среду покинул расположенный в Таллинне дом попечения, но так и не вернулся.

Поздно вечером 22 июня в полицию поступило сообщение, что с вечерней прогулки не вернулся 46-летний постоялец расположенного в столичном районе Мустамяэ дома попечения. Мужчина не разговаривает. Известно, что состояние здоровья Виктора оставляет желать лучшего, в связи с чем есть основание полагать, что он может попасть в беду.

Поиски, в которых принимали участие полицейские, близкие мужчины, а также работники дома попечения, пока не увенчались успехом.

Виктор среднего роста, волосы с сединой. Он был одет в зеленую кофту и голубовато-серые шорты.

Всех, кто располагает информацией о возможном месте нахождения Виктора, просят звонить по номеру 112.

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