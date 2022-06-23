Ушел из дома попечения и пропал: полиция просит помощи в поисках 46-летнего Виктора

Поздно вечером 22 июня в полицию поступило сообщение, что с вечерней прогулки не вернулся 46-летний постоялец расположенного в столичном районе Мустамяэ дома попечения. Мужчина не разговаривает. Известно, что состояние здоровья Виктора оставляет желать лучшего, в связи с чем есть основание полагать, что он может попасть в беду.