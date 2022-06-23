Эксперты рекомендуют Эстонии снизить скорость на шоссе до 80 км/ч

В ETSC попросили Министерство экономики и коммуникаций прокомментировать, как страна намерена снизить скорость на местных, региональных и национальных дорогах на основе новых рекомендаций Еврокомисси. Об этом говорится в письме главы ETSC Антонио Авенозо, отправленном министру экономики и инфраструктуры.

В ETSC отмечают, что скорость является причиной большинства аварий и что снижение средней скорости на 1% в Европейском союзе (ЕС) может спасти 2100 жизней в год.

Европейский совет по безопасности дорожного движения поддерживает инициативу Европейской комиссии по снижению скорости и рекомендует ограничить скорость до 120 километров в час на автострадах, до 80 км/ч загородных дорогах и до 30 км/ч в городских районах, где автомобили делят проезжую часть с велосипедистами и пешеходами.

Авенозо в качестве примера приводит Швецию, которая изменила классификацию ограничений скорости с учетом требований безопасности, охраны окружающей среды и других целей, что позволит спасти 150 жизней в год и сократить выбросы CO2 на 700 000 тонн.

В Брюсселе и Париже ограничение скорости было снижено до 30 км/ч, и анализ показывает, что выбросы, шум и число аварий уменьшились с момента установления нового ограничения. Согласно исследованию, проведенному в Соединенном Королевстве, более низкая скорость движения и отсутствие необходимости разгоняться привели к 25-процентному снижению выбросов CO2 и расхода топлива.

В Испании на однополосных городских дорогах установили ограничение скорости 30 км/ч. Последним толчком для введения этой меры стали опубликованные в 2019 году официальные данные о том, что доля уязвимых участников дорожного движения, погибших на дорогах Испании, превысила количество погибших в транспортных средствах. Во Франции в 2018 году ограничение скорости на двухполосных сельских дорогах, не оснащенных разделителями, было снижено с 90 до 80 км/ч, что привело к снижению смертности на 12%.