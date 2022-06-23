День победы: в четверг и пятницу подняты государственные флаги

23 июня 1919 года эстонские войска одержали уверенную победу над немецким ландесвером и Железной дивизией в Вынну. С 1934 года 23 июня отмечается как День победы в честь всех сражений и побед эстонцев. В 103-ю годовщину битвы День победы означает прежде всего то, что мы знаем, что действуя умело и последовательно, мы можем добиться всего, в том числе победить превосходящего противника.

23 июня Кайтселийт отметит День Победы в Курессааре, где празднование началось в 7 утра с поднятия государственного флага на епископской башне. Затем следуют возложение венков к монументу Освободительной войны в Курессааре и экуменическая служба в Лаврентьевской церкви. Традиционный парад начинается в 11 часов на центральной площади, в нем принимают участие почти 750 человек из Эстонии и других стран. Президент Эстонии Алар Карис вручит на параде огонь Победы представительницам объединения Найскодукайтсе, они доставят огонь в родные уезды. Парад будет транслироваться в прямом эфире по Эстонскому телевидению.

Огонь Победы зажигают утром в день парада - это это огонь, соединяющий древность и память.