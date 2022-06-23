В четверг в Эстонии в честь Дня победы под Вынну вывешивают государственные флаги, которые не буду спускать на Иванову ночь, флаги также будут развеваться в Иванов день, в пятницу. Флаги поднимают на рассвете 23 июня и спускают в десять вечера 24 июня. Не снятые флаги следует подсвечивать в темное время суток.
День победы: в четверг и пятницу подняты государственные флаги
23 июня 1919 года эстонские войска одержали уверенную победу над немецким ландесвером и Железной дивизией в Вынну. С 1934 года 23 июня отмечается как День победы в честь всех сражений и побед эстонцев. В 103-ю годовщину битвы День победы означает прежде всего то, что мы знаем, что действуя умело и последовательно, мы можем добиться всего, в том числе победить превосходящего противника.
23 июня Кайтселийт отметит День Победы в Курессааре, где празднование началось в 7 утра с поднятия государственного флага на епископской башне. Затем следуют возложение венков к монументу Освободительной войны в Курессааре и экуменическая служба в Лаврентьевской церкви. Традиционный парад начинается в 11 часов на центральной площади, в нем принимают участие почти 750 человек из Эстонии и других стран. Президент Эстонии Алар Карис вручит на параде огонь Победы представительницам объединения Найскодукайтсе, они доставят огонь в родные уезды. Парад будет транслироваться в прямом эфире по Эстонскому телевидению.
Огонь Победы зажигают утром в день парада - это это огонь, соединяющий древность и память.
Иванов день — древний летний праздник, самый главный праздник года народного календаря. К Иванову дню белые летние ночи достигают максимума, а весенние работы и мероприятия закачиваются. По обычаю вечером 23 июня — вечером Иванова дня— люди собираются вместе у костра.