Керсти Кальюлайд: первые эмоции от войны начинают у людей забываться

«Чтобы не забывал, что Европа граничит с государством, которое допускает и даже поощряет такие ужасы, как массовое уничтожение гражданских лиц, бомбежку жилых домов, расстрел выживших. Не забывал, что обещаниям путинского режима верить нельзя. А также не забывал, что поддержка Украины может вылиться в экономические трудности. Может показаться, что проще и удобнее быстро договориться и надеяться, что это больше не повторится».

Кальюлайд признала, что первые эмоции могут уже позабыться, несмотря на то, что война продолжается. "На самом деле украинцы сейчас воюют за нас. В прямом смысле. Это обходится им очень дорого, ценой десятков тысяч жизней. Но дорого также и в прямом, экономическом смысле. Неописуемо большая часть украинской экономики сейчас развалена. Как косвенно, так и напрямую", - подчеркнула она.

«Очевидно, что война оказывает общеевропейское влияние. В этом заключается и интерес России, которая надеется, что происходящее быстро обессилит Европу. Мы не должны забывать, что поддержка Украины — это инвестиции в то, чтобы Украина стала последней страной, на которую Россия нападет. Чтобы Россия не могла заново вооружиться. Сама Украина больше всего боится, что если Россия устанет от войны, на нее будут давить с целью заключения перемирия. Украинцы хотят бороться за свою страну и им по-прежнему нужна наша помощь», — сказала Кальюлайд.