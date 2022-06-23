Департамент здоровья: качество воды в публичных местах для купания очень высокое

С мая по август в публичных местах для купания осуществляется мониторинг качества воды, и, по словам главного специалиста отдела состояния окружающей среды Департамента здоровья Ауне Аннус-Урмет, все взятые пробы свидетельствуют о высоком качестве воды в публичных местах для купания.

"В этом году в списке мест для купания появился пляж Хаабнеэме в Виймси, но был удален пярнуский пляж Раэкюла. Сезон также не открылся на пляже запрудного озера Педели в Валгамаа, а также в местах для купания Айду, Камари и Мустйыэ в Йыгевамаа", – пояснила Аннус-Урмет, добавив, что качество воды на пляже Раэкюла было низким в течение последних пяти лет, поэтому там купаться не рекомендуется.

Данные мониторинга качества воды доступны на сайте Департамента здоровья.