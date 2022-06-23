Решение Госсуда поставило точку в семейной ссоре между членами одной из самых богатых семей Эстонии, пишет Postimees.
63 миллиона евро рассорили одну из богатейших семей Эстонии
Бизнесмен Хельдур Меэритс и его жена Айве Меэритс спорили долго, но теперь Госсуд вынес решение, признав правоту за Айве Меэритс. Из решения суда можно узнать следующее:
В суде рассматривалось дело о том, что Хельдур Меэритс учредил фонд на Мальте и перевел туда акции, относящиеся к совместному имуществу супругов. Меэритс, который ранее сам управлял акциями, больше не мог заниматься активами из-за ухудшения здоровья и передал акции в фонд для обеспечения профессионального управления ими.
Айве Меэритс не была согласна с передачу акций фонду и подала иск с требованием возврата акций - стоимостью 63 миллиона евро на тот момент - на общий счет ценных бумаг семьи. Ее муж, в свою очередь, попросил у суда одобрения на передачу акций в фонд. Суды постановили, что женщина имела право требовать возврата акций и не давала согласия на передачу акций в фонд.
Cовместное имущество может подходить не всем супругам
В своем вчерашнем решении гражданская коллегия Госсуда отметила, что цель объединения имущества состоит в том, чтобы ценить роль супруга, заботящегося о доме и детях, в равной степени со вкладом супруга, получающего более высокий доход. С другой стороны, супругам приходится очень тесно сотрудничать в управлении совместным имуществом, что иногда может препятствовать плановому управлению имуществом.
Поэтому партнерство на основе совместного имущества может быть не самым разумным решением, например, для деловых супругов или если финансовое положение семьи значительно лучше среднего и оба супруга хотят управлять имуществом независимо друг от друга.
Коллегия подчеркнула, что суд не может вместо супругов управлять их совместным имуществом. Если супруги имеют разный взгляд на использование совместного имущества или нормальное управление имуществом затруднено бездействием одного из супругов, они могут реорганизовать свои имущественные отношения либо по соглашению, либо через суд. Как при заключении брака, так и во время него партнерство с совместным имуществом может быть уточнено в брачно-имущественном договоре, также можно изменить имущественные отношения.
Госсуд также пояснил, что, хотя создание фонда для передачи имущества будущим поколениям допустимо, каждый супруг может отдавать распоряжения только в отношении своего собственного имущества. В случае совместного имущества супруги должны учитывать, что половина совместного имущества принадлежит другому супругу. Лучшие познания в области финансов также не дают одному из супругов права решать за другого, как последний будет использовать свое имущество.