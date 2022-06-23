63 миллиона евро рассорили одну из богатейших семей Эстонии

Бизнесмен Хельдур Меэритс и его жена Айве Меэритс спорили долго, но теперь Госсуд вынес решение, признав правоту за Айве Меэритс. Из решения суда можно узнать следующее:

В суде рассматривалось дело о том, что Хельдур Меэритс учредил фонд на Мальте и перевел туда акции, относящиеся к совместному имуществу супругов. Меэритс, который ранее сам управлял акциями, больше не мог заниматься активами из-за ухудшения здоровья и передал акции в фонд для обеспечения профессионального управления ими.

Айве Меэритс не была согласна с передачу акций фонду и подала иск с требованием возврата акций - стоимостью 63 миллиона евро на тот момент - на общий счет ценных бумаг семьи. Ее муж, в свою очередь, попросил у суда одобрения на передачу акций в фонд. Суды постановили, что женщина имела право требовать возврата акций и не давала согласия на передачу акций в фонд.

Cовместное имущество может подходить не всем супругам

В своем вчерашнем решении гражданская коллегия Госсуда отметила, что цель объединения имущества состоит в том, чтобы ценить роль супруга, заботящегося о доме и детях, в равной степени со вкладом супруга, получающего более высокий доход. С другой стороны, супругам приходится очень тесно сотрудничать в управлении совместным имуществом, что иногда может препятствовать плановому управлению имуществом.