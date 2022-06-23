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Галерея ⟩ В Курессааре празднуют День победы

rus.postimees.ee
В Курессааре празднуют День победы
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В этому году Кайтселийт празднует День победы в Курессааре, где сегодня в 7 часов утра на башне епископского замка был поднят государственный флаг.

После поднятия флага были возложены венки у памятника Освободительный войны, а также прошло богослужение в церкви Св. Лаврентия.

Кульминацией празднований стал начавшийся в 11.00 парад, в котором принимают участие Кайтселийт, представители организаций Naiskodukaitse, Noored Kotkad и Kodutütred, сотрудники Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента и представители иностранных военных подразделений.

За музыку на параде отвечают три оркестра: оркестр дружины Пярнумаа, оркестр Таллиннской дружины и военный оркестр Военного музея.

Президент Алар Карис передаст представительницам организации Naiskodukaitse огонь победы, который затем будет доставлен в различные уезды.

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