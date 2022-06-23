Галерея ⟩ В Курессааре празднуют День победы

После поднятия флага были возложены венки у памятника Освободительный войны, а также прошло богослужение в церкви Св. Лаврентия.

Кульминацией празднований стал начавшийся в 11.00 парад, в котором принимают участие Кайтселийт, представители организаций Naiskodukaitse, Noored Kotkad и Kodutütred, сотрудники Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента и представители иностранных военных подразделений.

За музыку на параде отвечают три оркестра: оркестр дружины Пярнумаа, оркестр Таллиннской дружины и военный оркестр Военного музея.