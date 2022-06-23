Сверхвысокие цены на электроэнергию вынуждают Eesti Energia использовать всю имеющуюся мощность

С 9 до 10 утра в среду электричество на бирже стоило 374,45 евро за мегаватт-час, и ниже 200 евро цена опустилась только после 16 часов. Такая рыночная ситуация дает Eesti Energia возможность использовать всю мощность своих сланцевых заводов. Что и было сделано: например, на пике биржевой цены госпредприятие произвело на Балтийской и Эстонской электростанциях огромное количество электроэнергии, 884 мегаватт-часа.

Для сравнения: в декабре прошлого года Eesti Energia смогла произвести 999 мегаватт-часов по цене 1000 евро за час.

При этом выработка вчера утром могла быть еще выше, но из-за планового ремонта 8-й энергоблок Эстонской электростанции (194 МВт) недоступен для госкомпании. Также из-за технического сбоя вышла из строя электростанция Аувере (274 МВт), которую должны отремонтировать к началу новой недели.

Хотя ветровой энергии сегодня производится мало, большой вклад в электрическую сеть Эстонии вносят солнечные парки, которые только утром дали почти 200 мегаватт мощности. Таким образом, по данным Elering, к 9 часам утра 22 июня производственная мощность Эстонии достигла более 1100 мегаватт - при том, что к полудню потребление еще не превысило отметку в 900 мегаватт-часов.