На сегодня подавляющее большинство стран мира оправились от пандемии коронавируса и снова открыты для путешествий. Однако есть страны, где по-прежнему сохраняются строгие ограничения на поездки, пишет Postimees со ссылкой на портал trip.ee. Узнайте, в каких странах все еще действуют коронавирусные ограничения на въезд.
Узнайте, в каких странах все еще действуют коронавирусные ограничения
Китай
Хотя Китай теоретически открыт, требований к поездке туда настолько много, что туристический рейс становится почти нереален. Для поездки вам потребуется китайская виза и медицинская справка. Чтобы получить в посольстве справку о состоянии здоровья, необходимо сделать два теста на корону. По прибытии проводится медицинский осмотр и действует 14-дневный карантин.
Гонконг
Гонконг долгое время был закрыт для иностранцев, но ограничения постепенно ослаблялись. Вакцинированные пассажиры могут отправиться в Гонконг, если предъявят отрицательный результат ПЦР-теста и забронируют карантинную гостиницу на семь дней. По прибытии в страну все, включая привитых пассажиров, должны пройти тест на коронавирус.
Япония
Посетить Японию снова возможно, но только если вы путешествуете в составе группы, организованной туристическим агентством. Также требуется сертификат о прививках и ПЦР-тест перед поездкой. В Японии вам необходимо установить на свой телефон приложение для отслеживания и зарегистрироваться на веб-сайте Visit Japan.
Тайвань
Тайвань немного ослабил ограничения на въезд, но остров по-прежнему закрыт для иностранцев. Помимо граждан и резидентов, на Тайвань могут приезжать только бизнес-путешественники со специальным разрешением на въезд.
Россия
Границы России в общем случае закрыты для иностранцев, и большинство стран в настоящее время не рекомендуют туда ездить. То же самое относится и к Беларуси.
Тувалу, Науру, Тонга
Тувалу, Науру и Тонга закрыты для обычных путешественников независимо от статуса вакцинации.
Соломоновы острова
Соломоновы острова в настоящее время закрыты для поездок, но с 1 июля туда снова можно будет поехать. Для этого необходимо предъявить сделанный перед поездкой ПЦР-тест и сдать экспресс-тест на антиген на месте.
Вануату
Вануату откроет свои границы с 1 июля после 27-месячного перерыва. Путешественники должны пройти экспресс-тест на антиген за 24 часа до вылета и отправить результат теста в Министерство здравоохранения Вануату.
Самоа и Федеративные Штаты Микронезии
Самоа и Федеративные Штаты Микронезии в настоящее время закрыты для иностранных путешественников, но откроются 1 августа.
Маршалловы острова
Маршалловы Острова — одна из стран мира с самыми строгими ограничениями на въезд. Иностранцам въезд туда в общем случае воспрещен, въезд возможен только на основании специального разрешения, оформленного заранее. В этом случае по прибытии человека ожидает 21-дневный карантин.