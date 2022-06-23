Узнайте, в каких странах все еще действуют коронавирусные ограничения

Китай

Хотя Китай теоретически открыт, требований к поездке туда настолько много, что туристический рейс становится почти нереален. Для поездки вам потребуется китайская виза и медицинская справка. Чтобы получить в посольстве справку о состоянии здоровья, необходимо сделать два теста на корону. По прибытии проводится медицинский осмотр и действует 14-дневный карантин.

Гонконг

Гонконг долгое время был закрыт для иностранцев, но ограничения постепенно ослаблялись. Вакцинированные пассажиры могут отправиться в Гонконг, если предъявят отрицательный результат ПЦР-теста и забронируют карантинную гостиницу на семь дней. По прибытии в страну все, включая привитых пассажиров, должны пройти тест на коронавирус.

Япония

Посетить Японию снова возможно, но только если вы путешествуете в составе группы, организованной туристическим агентством. Также требуется сертификат о прививках и ПЦР-тест перед поездкой. В Японии вам необходимо установить на свой телефон приложение для отслеживания и зарегистрироваться на веб-сайте Visit Japan.

Тайвань

Тайвань немного ослабил ограничения на въезд, но остров по-прежнему закрыт для иностранцев. Помимо граждан и резидентов, на Тайвань могут приезжать только бизнес-путешественники со специальным разрешением на въезд.

Россия

Границы России в общем случае закрыты для иностранцев, и большинство стран в настоящее время не рекомендуют туда ездить. То же самое относится и к Беларуси.

Тувалу, Науру, Тонга