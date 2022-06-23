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Министр финансов Германии рассказал, сколько еще продлится кризис в Европе

rus.postimees.ee
Министр финансов Германии рассказал, сколько еще продлится кризис в Европе
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Saksamaa rahandusminister Christian Lindner.
Saksamaa rahandusminister Christian Lindner. Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/photothek.de

У министра финансов Германии Кристиана Линднера есть очень мрачное послание тем, кто надеется, что кризис в Европе скоро закончится, пишет Postimees.

Сегодня немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила о выступлении министра финансов Кристиана Линднера, в котором тот пытался психологически подготовить немцев к предстоящим страданиям и лишениям.

"Меня беспокоит то, что через несколько недель и месяцев у нас может возникнуть очень тревожная ситуация", - сказал он.

"Это примерно три-четыре, возможно, пять лет дефицита. И мы должны найти ответ на это" – отметил Линднер.

По его словам, существует "опасность очень серьезного экономического кризиса из-за резкого роста цен на энергоносители, из-за проблем с цепочками поставок, из-за инфляции". Остановить это должно быть главным приоритетом, говорит Линднер.

"Не только из-за экономики, но и потому, что многие также волнуются о том, чтобы иметь средства на жизнь", - отметил он.

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