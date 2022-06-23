Министр финансов Германии рассказал, сколько еще продлится кризис в Европе

Сегодня немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила о выступлении министра финансов Кристиана Линднера, в котором тот пытался психологически подготовить немцев к предстоящим страданиям и лишениям.

"Меня беспокоит то, что через несколько недель и месяцев у нас может возникнуть очень тревожная ситуация", - сказал он.

"Это примерно три-четыре, возможно, пять лет дефицита. И мы должны найти ответ на это" – отметил Линднер.

По его словам, существует "опасность очень серьезного экономического кризиса из-за резкого роста цен на энергоносители, из-за проблем с цепочками поставок, из-за инфляции". Остановить это должно быть главным приоритетом, говорит Линднер.