Карис: мы должны быть готовы при необходимости защищать свободу на поле боя

На фоне ужасов со стороны российских войск нас вдохновляют храбрость, находчивость и сила народа, вооруженных сил и сил территориальной обороны Украины. Украинцы показали всем нам свою отвагу и любовь к родине. Мы видели, как люди в Украине после вторжения России в массовом порядке вступали в силы территориальной обороны. Если в начале войны там было около шести с половиной тысяч бойцов, то за три месяца их число достигло 117 000. В 18 раз.

Были бы мы такими же твердыми духом? Да, никаких сомнений. Например, с 24 февраля по сегодняшний день более 3300 человек подали заявление о вступлении в Союз обороны. Важно, что более трети из них присоединились к Naiskodukaitse, потому что вклад эстонских женщин в государственную оборону необходим. Кстати, здесь, на Сааремаа, 50 жителей острова подали заявления о вступлении в Союз обороны и 30 вошли в Naiskodukaitse.

Если говорить обо всех этих людях, то причины очень простые: они хотят быть готовыми к кризисной ситуации и получить необходимые навыки уже в мирное время. Или они считают важным вспомнить то, что забылось после действительной службы.

Они совершенно правы, потому что в кризисе успех будет сопровождать нас в том случае, если наши действия будут основаны на качественной подготовке, на отработке совместных действий.