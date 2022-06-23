ФОТО ⟩ Ночной пожар: огонь перекинулся с сарая на жилой дом

По словам преcc-секретаря Спасательного департамента, это был дом с несколькими квартирами, но, к счастью, огонь не угрожал жизни людей. Спасателям сообщили, что в подсобном строении находятся сто литров дизельного топлива, поэтому они отреагировали на событие усиленным составом - по вызову выехали два основных автомобиля и прицеп с баком с водой.