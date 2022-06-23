Прошлой ночью в Тарту по не установленным пока причинам загорелось сначала подсобное здание во дворе на улице Круусамяэ, а затем пламя охватило соседний дом, пишет Tartu Postimees.
ФОТО ⟩ Ночной пожар: огонь перекинулся с сарая на жилой дом
Ночной пожар: огонь перекинулся с сарая на жилой дом
По словам преcc-секретаря Спасательного департамента, это был дом с несколькими квартирами, но, к счастью, огонь не угрожал жизни людей. Спасателям сообщили, что в подсобном строении находятся сто литров дизельного топлива, поэтому они отреагировали на событие усиленным составом - по вызову выехали два основных автомобиля и прицеп с баком с водой.
Сообщение спасателям поступило в 1:55, в 2:27 пожар был локализован, а в 3:13 здание было полностью потушено. Из-за чего начался пожар, пока неизвестно, но, по словам представителя Спасательного департамента, не исключен поджог.
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