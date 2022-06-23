Некоторое время назад муниципальная полиция эвакуировала бесхозный самосвал Scania с улицы Ситси в Пыхья-Таллинне на стоянку для автохлама, но и на этом неприятности с ним не закончились, пишет Postimees.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Бесхозный самосвал доставляет массу хлопот чиновникам МуПо
Самосвал был выставлен на аукцион, и на него нашелся покупатель, но человек, выигравший первый аукцион, вовремя не заплатил требуемую сумму. В результате теперь проходится проводить новый аукцион, а тем временем самосвал преподнес инспекторам МуПо новый сюрприз.
«Какое-то внутренне чувство подсказало, что с этим самосвалом что-то не так. Мы на всякий случай сходили на стоянку, чтобы проверить ситуацию», — рассказала главный инспектор МуПо по Пыхья-Таллинну Оксана Свириденко.
Чутье инспекторов не подвело: самосвал "бросил" им новый вызов. А именно, кузов машины был набит черными полиэтиленовыми пакетами с мусором и прочими отходами.
Сторож парковки только развел руками и посоветовал поговорить с владельцем площадки. Однако он припомнил, что территорию автостоянки недавно убирали, но не смог сказать, куда увезли мусор. К сожалению, разговор с владельцем автостоянки оказался не очень конструктивным - тот посчитал, что нужно просто лучше приглядывать за своим имуществом.
«Очень удивительное отношение - мы для того и используем платную парковку, чтобы имущество находилось под охраной и защитой», — сказала Свириденко.
Однако ситуацию пообещали разрешить, а мусор убрать. «Сегодня мы сходим посмотреть на самосвал, надеюсь, что обещание выполнено. Не думаю, что новый владелец был бы очень рад, если бы ему пришлось покупать на аукционе самосвал вместе с мусором», — считает Свириденко.
«Я очень надеюсь, что это останется нашим последним совместным приключением. Новому владельцу достанется вместе с самосвалом его захватывающая история, что, безусловно, дает машине дополнительную ценность», — добавила она.