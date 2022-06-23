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23 июня – День Победы в Эстонии, но над кем? (8)

Парад Победы в Курессааре.

Летние праздники 23 и 24 июня ассоциируются для многих с кострами, шашлыками и концертами на каждом углу. Если 24 июня является праздником, имеющим языческие корни, связанные с летним солнцестоянием, то 23 июня посвящено победе эстонской армии в битве под Вынну (эстонское название города Цесис).

На дворе 1919 год. Молодая Эстонская Республика уже некоторое время успешно воюет с Красной армий и - несмотря на отступление осенью-зимой 1918 года - к весне 19-го года выходит на свои национальные границы и даже заходит на территории Латвии и России, чтобы вести боевые действия за пределами своей страны.

Коварное предательство немецких баронов

А вот дела у южного соседа шли не очень успешно. Национальное правительство Латвии не пользовалось сильной поддержкой местного населения, и многие бойцы национальных полков отступили с Красной армией в Россию. Ситуация на фронте была катастрофическая - Красная армия захватила Ригу и Елгаву, и поэтому у правительства во главе с Карлисом Ульманисом не оставалось иного выбора, кроме как обратится за поддержкой к Ландесверу - военному формированию, состоящему преимущественно из балтийских немцев.

Несмотря на формальные соглашения о том, что Ландесвер должен был помогать латвийскому правительству, на самом деле он имел цель создать на территории Латвии и Эстонии Балтийское герцогство. После отвоевания у Красной армии Елгавы и Тукумса, отношения между правительством Ульманиса и Ландесвером окончательно испортились, и последний совершил государственный переворот, посадив в правительство лояльного немцам Андриевса Ниедра. Карл Ульманис в свою очередь обратился за помощью к западным союзникам и Эстонии.

Ландесвер взял Ригу, а с севера наступала Эстонская армия. Из-за риска попасть в окружение Красная Армия спешно покинула территорию центральной Латвии, но пушки на этом не замолчали. Несмотря на приказ немецкого правительства - не переходить реку Юглас - Ландесвер начал наступление на север Латвии. После неудачных переговор с эстонцами немцы пошли в атаку и без особых усилий взяли город Цесис. Контратака эстонской армии не удалась, и по предложению Антанты начались мирные переговоры. Эстонцам предложили покинуть территорию Латвии, а немцам - прекратить наступление и отвести войска на линию, предложенную эстонцами. Тем не менее, стороны не сумели договориться, а немцы мобилизовали в этом районе дополнительные силы в виде прибывшей из Германии «Железной дивизии».

Эстонская артиллерийская батарея во время войны с Ландесвером.

После проваленных переговоров немецкие войска 19 июня пошли в наступление. Они имели небольшой оперативный успех и отодвинули эстонцев от Цесиса, а "Железная дивизия" пошла на населенный пункт Сталбе, но эстонцы тут сумели отстоять свои позиции - во многом благодаря броневикам «Тоонела» и «Эстония», подоспевшим в критический момент на помощь. На подступах к Цесису эстонская армия отступила на 10 километров, и Ландесвер выдвинулся по направлению на Валмиера и железнодорожную станцию Лоде. Прибывшее подкрепление помогло эстонской армии выстоять, и немецкое наступление остановилось.

22 июня началась эстонская контратака. «Железная дивизия» не оставляла надежд взять населенный пункт Сталбе, надеясь на резервы, которые уже были посланы под Цесис. К эстонской армии под Сталбе, напротив, прибыло подкрепление и она смогла успешно обороняться. Когда руководство "Железной дивизии" поняло, что резервы к ним не придут, оно приняло решение отступить. Эстонцы узнали об этом только на следующее утро, оставив немцам возможность спокойно уйти.

Эстонская пулеметная группа напротив Ландесвера. FOTO:

Под Цесис также прибыли дополнительные силы эстонцев. Благодаря умелому использованию бронемашин, они сумели отодвинуть Ландесвер от ранее занятых позиций и вышли на подступы к Цесису. Из-за вывода «Железной дивизии» из Страупе и успехов эстонцев на других участках фронта положение Ландесвера в Цесисе к вечеру 22 июня стало совсем плохим, и было принято решение покинуть город. Около 7 часов утра 23 июня, не встретив особого сопротивления, эстонские войска захватили Страупе и Цесис. Битва под Цесисом закончилась победой эстонцев.

Месть за 700 лет крепостного рабства

Цесисская битва была долгожданным реваншем за немецкое завоевание и 700-летнее правление. Она означала победу над ненавистными баронами балтийских немцев. Чтобы отпраздновать это, командир дивизии генерал Пыддер немедленно издал приказ праздновать победу над древним и коварным врагом эстонцев: "Распорядитесь, пожалуйста, в честь победы над нашим древним и коварным врагом о вывешивании знамен в городах и уездах и проведении военных парадов в местных гарнизонах".

После окончания войны День Победы не прижился сразу. Впервые он был объявлен государственным праздником лишь в 1934 году. День Победы праздновался в основном местными гуляниями, за исключением 20-летия республики в 1938 году, когда празднование Дня Победы и 11-го Всеобщего праздника песни в Таллинне были отмечены особенно масштабно. В параде на площади Свободы приняли участие 16 000 членов Кайтселийта и его женских и детских организаций.

Памятник битве под Вынну в Цесисе, Латвия.

После восстановления Эстонской республики День победы стал праздноваться вновь. В 1992 году президент Леннарт Мери поручил командующему Силами обороны генерал-майору Александру Эйнсельну организовать парады в честь Дня Победы поочередно во всех городах Эстонии. С 1994 по 1999 годы в параде участвовали Силы Обороны, а с 2000 года парады организует Кайтселийт.

В этом году парад в честь Дня Победы прошел в Пярну.

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