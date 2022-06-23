Чт, 23.06.2022
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Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

rus.postimees.ee
Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС
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Флаги Украины и Евросоюза.
Флаги Украины и Евросоюза. Фото: Postimees

Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в Евросоюз и принял соответствующую резолюцию.

Окончательное решение о предоставлении статуса кандидатов странам будет принято на саммите государств-членов ЕС, который начинается сегодня в Брюсселе и продлится два дня.

Как сообщалось ранее, глава Европейского совета Шарль Мишель выразил уверенность, что лидеры Евросоюза 23 июня официально присвоят статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.

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