Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в Евросоюз и принял соответствующую резолюцию.
Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС
Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС
Окончательное решение о предоставлении статуса кандидатов странам будет принято на саммите государств-членов ЕС, который начинается сегодня в Брюсселе и продлится два дня.
Как сообщалось ранее, глава Европейского совета Шарль Мишель выразил уверенность, что лидеры Евросоюза 23 июня официально присвоят статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.