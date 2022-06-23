Как повлиять на тех жителей Эстонии, которые превозносят Владимира Путина и верят кремлевской лжи?

По его словам, в долгосрочной перспективе стране необходимо качественное образование на эстонском языке для всех детей вне зависимости от их родного языка. «Также нужно понимать, что люди более старшего поколения будут искать ту информацию, которую они привыкли потреблять. Блокировка некоторых телеканалов и интернет-ресурсов — это временная мера, она имеет эффект, но очень ограниченный. Единственная мера, которая хоть как-то минимизирует пропаганду, это прямое общение. Это значит, что нашим лидерам общественного мнения, политикам и специалистам из разных областей надо чаще выходить в народ и простым человеческим языком доносить сложные темы», - добавил он.

Как в свою очередь отметила Вероника Свищ, важно также развивать в себе критическое мышление и учить иностранные языки, чтобы иметь доступ к большему количеству информации. «Когда я в свое время поступила в Тартуский университет, на первых лекциях философии я запомнила одну мысль: не надо забывать сомневаться во всем, ты не можешь быть ни в чем уверен на сто процентов. Если мы не будем принимать все на веру, а будем обращаться к разным источникам, ситуация улучшится», - полагает она.

Руслана Трочинского особенно ранят злобные комментарии в социальных сетях. «Люди гибнут, женщин насилуют, а комментаторы злорадствуют: так и надо этим украинцам, которые хотят быть независимыми. Как такое может быть? Сложно понять, почему человек опустился до такого, где он находит в себе такую ненависть? В такие моменты сохранять спокойствие и улыбаться на сцене очень сложно, - сказал он. - Иногда, исполняя какую-либо песню, слезы душат и я не могу продолжать. Хорошо, что коллектив понимает и подхватывает. Естественно, нужно быть сильными, мы понимаем, что война идет на всех фронтах. И очень важно мне, находясь на сцене, дарить людям этот позитив. И даже если один человек сегодня поймет, что он был с головой в российской пропаганде и правда выглядит иначе, это уже будет означать для меня не даром прожитый день».