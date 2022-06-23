МИД Литвы: снятие ограничений на транзит грузов в Калининград является прерогативой Еврокомиссии

"Может ли оно (мнение ЕК - BNS) быть уточнено? Теоретически такая вероятность существует. Можно ли его изменить и отозвать? Также. Такая возможность есть, потому что это в руках ЕК", - заявил глава литовской дипломатии журналистам в четверг в Сейме.

Как сообщалось, с 18 июля Литва постепенно начала исключать из грузового транзита в Калининградскую область товары из санкционного пакета ЕС, что привело к обострению отношений между Вильнюсом и Москвой. Россия заявила о готовности ввести ответные санкции против Литвы.

С учетом введенных Литвой ограничений, по данным властей региона на четверг, трафик железнодорожных и автомобильных грузов в Калининградскую область из других регионов РФ и обратно снизился примерно на 30%.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответные меры в связи с действиями Литвы в отношении транзита товаров в Калининградскую область находятся на стадии обсуждения.