Премьер Эстонии Кая Каллас в интервью Financial times сказала. что нынешние оборонные планы позволяют стереть Эстонию и ее народ с карты, потому что предусматривают возможность позволить занять страны Балтии и потом освободить их в течение 180 дней.

«Если сравнить размеры Украины и стран Балтии, это будет означать полное уничтожение наших стран и культуры», — сказала Каллас.

Напомнив об убийствах российскими войсками в украинском городе Буча, премьер-министр Эстонии заявила, что план НАТО «потерять, а потом освободить» неуместен.

Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринс Касчюнас, в свою очередь, заявил, что высказывания премьер-министра Эстонии «подогревают политическую температуру» в преддверии саммита НАТО.

«Я не думаю, что 180 дней — это тот срок, о котором мы здесь говорим — конечно, нет, я не только так не думаю, но я знаю — нет, но мы делаем сейчас все возможное, чтобы сделать стратегии подкрепления максимально быстрыми и эффективными, чтобы время реакции было как можно короче», – сказал Касчюнас журналистам в Сейме.

«Это вопрос дней», — добавил он, подчеркнув, что не может говорить о конкретных оборонных планах.

Министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что политики зачастую не знают всех деталей оборонных планов, а в них предусмотрены разные сценарии.