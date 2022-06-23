После высказывания премьер-министра Эстонии о том, что планы НАТО по обороне предусматривают возможность позволить занять страны Балтии и отбить их потом, литовские политики заявляют, что причин для беспокойства нет, и называют это политическим средством давления в преддверии саммита Альянса.
Не нужно переживать из-за планов НАТО, говорят политики Литвы после слов Каи Каллас
Премьер Эстонии Кая Каллас в интервью Financial times сказала. что нынешние оборонные планы позволяют стереть Эстонию и ее народ с карты, потому что предусматривают возможность позволить занять страны Балтии и потом освободить их в течение 180 дней.
«Если сравнить размеры Украины и стран Балтии, это будет означать полное уничтожение наших стран и культуры», — сказала Каллас.
Напомнив об убийствах российскими войсками в украинском городе Буча, премьер-министр Эстонии заявила, что план НАТО «потерять, а потом освободить» неуместен.
Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринс Касчюнас, в свою очередь, заявил, что высказывания премьер-министра Эстонии «подогревают политическую температуру» в преддверии саммита НАТО.
«Я не думаю, что 180 дней — это тот срок, о котором мы здесь говорим — конечно, нет, я не только так не думаю, но я знаю — нет, но мы делаем сейчас все возможное, чтобы сделать стратегии подкрепления максимально быстрыми и эффективными, чтобы время реакции было как можно короче», – сказал Касчюнас журналистам в Сейме.
«Это вопрос дней», — добавил он, подчеркнув, что не может говорить о конкретных оборонных планах.
Министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что политики зачастую не знают всех деталей оборонных планов, а в них предусмотрены разные сценарии.
«Никаких предпосылок для предварительной сдачи территории нет и быть не может, - сказал министр, — однако военные планы составляются с учетом если в одном месте произойдет продвижение и придется оставить какую-то территорию, то что дальше? Мы оставляем ему эту территорию? Нет, предусмотрено генерирование сил в течение определенного времени».
Он сказал, что 180 дней предусмотрены для генерирования больших мощностей, и призвал «не волноваться по поводу каждого заявления политика».
Согласны, что мощности нужно укреплять
Литовские политики говорят, что поддерживают позицию премьер-министра Эстонии о том, что планы должны быть обновлены и изменены за счет увеличения закрепленных за странами мощностей.
«С учетом текущей ситуации, российской агрессии в Украине оборонные планы меняются, и их изменение, вероятно, закончится следующим летом», — сказал Анушаускас.
Он подчеркнул, что это не простой процесс, так как также идет планирование сил, которые должны прибыть в страну.
«Если раньше мощности выделялись на весь восточный фланг — например, целая бригада, то теперь бригады, дивизии и крупные силы сегментированы по регионам, — сказал министр. Например, мы находимся в отдельном регионе и у нас есть закрепленные за этим регионом мощности, которые будут выполнять оборонительные задачи».
Анушаускас заявил, что согласен с позицией Каллас о том, что возможности НАТО в регионе должны быть увеличены в реальном времени.
«Она сказала, что должны быть дивизии — да, об этом и идет речь, об этом мы говорим со своей стороны с Германией. О выделении сил, которые защищали бы Литву, но уже не на уровне бригады, а на уровне дивизии, для реализации этих планов», — сказал он.
На прошлой неделе Анушаускас заявил, что НАТО согласна с созданием союзнического подразделения размером с бригаду для Литвы, но окончательный вариант будет озвучен на саммите альянса в Мадриде.
По словам министра, часть возглавляемой Берлином бригады будет дислоцирована в Литве, а часть - в Германии. Однако Вильнюс будет стремиться к тому, чтобы в долгосрочной перспективе бригада была полностью дислоцирована в стране.
До бригады будет укрупнен батальон союзников, дислоцированный в Литве в 2017 году.
Между тем командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис говорит, что для выполнения обещания союзников не отдавать ни сантиметра территории Альянса потребуется «больше, чем бригада», поэтому Литва должна быть готова расширить возможности в качестве принимающей страны.
По словам Рупшиса, разместить в Литве сразу целую бригаду сложно в логистическом плане.
Касчюнас также подчеркнул, что нынешняя цель состоит в том, чтобы заменить стратегию сдерживания через наказание, т.е., отвоевывая занятые территории, сдерживанием через отрицание, т. е. обеспечивая страну мощностями, которые предотвратили бы "любые интенции даже попытаться протестировать пятую статью".
«Я думаю, что премьер выражает озабоченность по поводу безопасности в нашем регионе в преддверии саммита НАТО», — сказал он.
По мнению политика, позиция премьера Эстонии относительно того, что цель должна состоять в том, чтобы немедленно остановить возможного агрессора, абсолютно верна и соответствует общей позиции стран Балтии