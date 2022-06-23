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airBaltic отменяет направления и сокращает число вылетов: под удар попал и Таллинн

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airBaltic отменяет направления и сокращает число вылетов: под удар попал и Таллинн
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Самолет airBaltic
Самолет airBaltic Фото: Remo Tõnismäe

Латвийская авиакомпания AirBaltic с сентября уменьшит количество вылетов из аэропорта Вильнюса в Париж, Берлин, Таллинн и Ригу, и отменит полеты из литовской столицы еще в четыре пункта назначения.

Компания аргументирует свое решение нехваткой авиазапчастей, но обещает зимой вернуться в Вильнюсский аэропорт в прежнем объеме.

С сентября AirBaltic больше не будет летать в Осло, в аэропорт Лондон-Гэтвик, а также в Дублин и Гамбург.

С сентября будут выполняться три рейса в неделю в Париж и два раза в неделю в Берлин. Сейчас компания предлагает по четыре рейса в неделю по этим направлениям. Сократится также частота рейсов в Ригу и Таллинн, но точное количество еще уточняется.

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