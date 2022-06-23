Латвийская авиакомпания AirBaltic с сентября уменьшит количество вылетов из аэропорта Вильнюса в Париж, Берлин, Таллинн и Ригу, и отменит полеты из литовской столицы еще в четыре пункта назначения.
airBaltic отменяет направления и сокращает число вылетов: под удар попал и Таллинн
airBaltic отменяет направления и сокращает число вылетов: под удар попал и Таллинн
Компания аргументирует свое решение нехваткой авиазапчастей, но обещает зимой вернуться в Вильнюсский аэропорт в прежнем объеме.
С сентября AirBaltic больше не будет летать в Осло, в аэропорт Лондон-Гэтвик, а также в Дублин и Гамбург.
С сентября будут выполняться три рейса в неделю в Париж и два раза в неделю в Берлин. Сейчас компания предлагает по четыре рейса в неделю по этим направлениям. Сократится также частота рейсов в Ригу и Таллинн, но точное количество еще уточняется.