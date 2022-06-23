Известный графический дизайнер Хейно Прунсвельт, оформивший, среди прочего, почти 200 книг, издал на свои деньги обзор жизни правившего Эстонией во время войны немецкого генерал-комиссара Карла-Зигмунда Литцманна и его родственников. Книга прекрасно проиллюстрирована и напечатана на высококачественной и, вероятно, дорогой бумаге, пишет Postimees.
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Человек, который был эстонским генерал-комиссаром во времена немецкой оккупации
Человек, который был эстонским генерал-комиссаром во времена немецкой оккупации