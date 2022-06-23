Человек, который был эстонским генерал-комиссаром во времена немецкой оккупации

Работа представляет собой итог практически 25-летних исследований. Прунсвельт, который, будучи фалеристом, коллекционировал медали Вооруженных сил Германии, наткнулся на имя Литцманна в 1996 году, когда узнал, что по инициативе последнего в августе 1944 года была учреждена новая плакетка (металлический значок) «За заслуги в общей борьбе с большевизмом».