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Человек, который был эстонским генерал-комиссаром во времена немецкой оккупации

Кюлло Арьякас
, историк
Человек, который был эстонским генерал-комиссаром во времена немецкой оккупации
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Карл-Зигмунд Литцманн (справа) был эстонским генерал-комиссаром Государственного комиссариата по оккупированным Германией восточным землям, базировавшимся в Таллинне во время Второй мировой войны.
Карл-Зигмунд Литцманн (справа) был эстонским генерал-комиссаром Государственного комиссариата по оккупированным Германией восточным землям, базировавшимся в Таллинне во время Второй мировой войны. Фото: Erakogu

Известный графический дизайнер Хейно Прунсвельт, оформивший, среди прочего, почти 200 книг, издал на свои деньги обзор жизни правившего Эстонией во время войны немецкого генерал-комиссара Карла-Зигмунда Литцманна и его родственников. Книга прекрасно проиллюстрирована и напечатана на высококачественной и, вероятно, дорогой бумаге, пишет Postimees.

Работа представляет собой итог практически 25-летних исследований. Прунсвельт, который, будучи фалеристом, коллекционировал медали Вооруженных сил Германии, наткнулся на имя Литцманна в 1996 году, когда узнал, что по инициативе последнего в августе 1944 года была учреждена новая плакетка (металлический значок) «За заслуги в общей борьбе с большевизмом».

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