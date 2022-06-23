Государство внимательно следит за соблюдением требований к реализации сельхозпродукции

Советник отдела рыбной ловли и организации рынка департамента Марика Арула заявила, что свежие продукты садоводства, выращенные и продаваемые в Эстонии, должны соответствовать рыночным стандартам Европейского Союза – должны быть соблюдены требования к качеству и маркировке.

Арула объяснила, что классы качества (экстра-класс - очень хорошее качество, I класс - хорошее качество и II класс - удовлетворительное качество) определяются на основе качественных характеристик фруктов и овощей.

«Вид продукта и характерные для сорта форма, цвет, размер, степень зрелости, содержание сока и сахара, повреждения поверхности и мякоти и другие характеристики, на которые обращают внимание потребители», — перечислила Арула свойства, на основании которых продукция относится к тому или иному классу.

При упаковке должны соблюдаться требования к маркировке упаковки садовой продукции. "Производитель и упаковщик должны указать на упаковке наименование и адрес производителя/упаковщика плодоовощной продукции, наименование продукции, класс качества и происхождение", - подчеркнула Арула.

Соответствие требованиям проверяет Департамент сельского хозяйства и продовольствия.