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В мае в вытрезвитель попали 533 человека

BNS
В мае в вытрезвитель попали 533 человека
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Клиент спит в вытрезвителе. Фото является иллюстративным.
Клиент спит в вытрезвителе. Фото является иллюстративным. Фото: Ants Liigus

В мае в Таллиннском вытрезвителе отрезвилось 533 человека, из них 70 женщин и 21 человек из других стран: десять из Украины, восемь из Латвии, двое из Белоруссии и один из Бельгии.

В апреле в вытрезвителе находились 495 человек, из них 48 женщин. Из других стран в вытрезвителе было 18 человек: из них 12 из Украины, двое из Литвы, один из Молдавии, один из Польши, один из Грузии и один из Беларуси.

В 2018 году во всех двадцати камерах вытрезвителя были установлены камеры видеонаблюдения, с целью более эффективного обеспечения безопасности доставляемых в вытрезвитель лиц в состоянии алкогольного опьянения и наблюдения за их здоровьем.

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