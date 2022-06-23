В мае в Таллиннском вытрезвителе отрезвилось 533 человека, из них 70 женщин и 21 человек из других стран: десять из Украины, восемь из Латвии, двое из Белоруссии и один из Бельгии.
В мае в вытрезвитель попали 533 человека
В мае в вытрезвитель попали 533 человека
В апреле в вытрезвителе находились 495 человек, из них 48 женщин. Из других стран в вытрезвителе было 18 человек: из них 12 из Украины, двое из Литвы, один из Молдавии, один из Польши, один из Грузии и один из Беларуси.
В 2018 году во всех двадцати камерах вытрезвителя были установлены камеры видеонаблюдения, с целью более эффективного обеспечения безопасности доставляемых в вытрезвитель лиц в состоянии алкогольного опьянения и наблюдения за их здоровьем.
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