ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эффектное цирковое шоу пощекотало нервы зрителям

Начало летнего сезона в Пярну было отмечено традиционным семейным мероприятием «Tere, Pärnu suvi» («Здравствуй, пярнуское лето»), в ходе которого можно было принять участие в различных экскурсиях и конкурсах. А цирковое представление на улице Супелусе пощекотало нервишки зрителям, пишет Pärnu Postimees.