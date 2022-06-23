Начало летнего сезона в Пярну было отмечено традиционным семейным мероприятием «Tere, Pärnu suvi» («Здравствуй, пярнуское лето»), в ходе которого можно было принять участие в различных экскурсиях и конкурсах. А цирковое представление на улице Супелусе пощекотало нервишки зрителям, пишет Pärnu Postimees.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эффектное цирковое шоу пощекотало нервы зрителям
Эффектное цирковое шоу пощекотало нервы зрителям
Перед выступлением профессиональная артистка уличного цирка Анна Кристин Маккарти сказала, что цирковое шоу предназначено не только для развлечения детей, но и для всех остальных.
Большое количество зрителей пришло посмотреть на выступление, включавшее в себя сложные упражнения на равновесие и ловкость - и зрители не скупились на аплодисменты.