Паэт: интервью Каи Каллас было адресовано странам-членам НАТО

«Идея ее интервью была направлена на страны-члены НАТО в свете предстоящего саммита НАТО. Это одна сторона дела. Вторая сторона - это то, что за международными СМИ следят и в Эстонии, которую эта история затрагивает больше всего. Таким образом, внутри Эстонии необходимы дополнительные поясняющие сообщения относительно наших собственных оборонных возможностей, а также сотрудничества с союзниками. У таких месседжей две стороны», — пояснил Паэт.

Он сказал, что если послание отправлено другим лидерам НАТО через международные средства массовой информации, оно сразу же доходит до всех, включая и саму Эстонию. «В нынешней ситуации, когда в Украине идет война и уровень беспокойства в обществе выше обычного, психологическая защита собственного эстонского общества должна быть хорошо продумана и сбалансирована посылами», — заявил Паэт.

Могла ли Кая Каллас более тактично представить свою позицию? «Я бы не сказал. Для того, чтобы другие страны НАТО были готовы к важным шагам, чтобы укрепить безопасность Эстонии и нашего региона, нужно выражаться рельефно. Просто в эстонском контексте этому должна сопутствовать психологическая защита общества».

На вопрос, не дает ли Владимиру Путину публикация в зарубежных СМИ осознание слабой обороноспособности Эстонии, Паэт ответил, что не стал бы это преувеличивать, так как понятно, что в сегодняшнем мире Россия и так знает, что происходит в НАТО. «Еще и потому, что политика НАТО достаточно открыта. Я бы не воспринимал это как дополнительную информацию для кого-либо».