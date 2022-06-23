Лийметс критикует Каю Каллас: зачем раскрывать оборонные планы НАТО?!

Лийметс признала, что заявление премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ) относительно оборонных планов НАТО было слишком детальным и что привлечение таким образом внимания союзников имеет сомнительную ценность.

«Планы защиты составляются не на страницах Financial Times, эта тема требует доверия и единого понимания. Сегодня кажется, что премьер-министр опубликовала предложения, связанные с секретными планами обороны, которые теперь можно прочитать и сделать из них выводы. Если это так, то это очень серьезная ситуация, и она вызовет вопросы не только у эстонского народа, но и у наших союзников», — сказала Лийметс.

С другой стороны, член Европарламента Урмас Паэт ранее сказал Postimees, что не стал бы преувеличивать значение сообщения в зарубежных СМИ, поскольку ясно, что в современном мире Россия и так знает, что происходит в НАТО.

Лийметс сказала, что изменившаяся ситуация с безопасностью требует реакции как со стороны НАТО, так и со стороны Эстонии. «Нашей всеобщей целью должно быть развитие независимой обороноспособности и усиление оборонной воли. Рост членства в Кайтселийте, дополнительные инвестиции в оборонный бюджет, а также присутствие и твердая поддержка союзников показывают, что независимость Эстонии больше не может быть поставлена ​​под сомнение», — подчеркнула Лийметс.

Она добавила, что еще больший вклад НАТО в развитие и обеспечение обороноспособности Эстонии, конечно же, следует приветствовать, но раскрытие оборонных планов Североатлантического союза не является способом решения проблем.

Бывший министр иностранных дел отметила, что Эстония вместе с Латвией, Литвой и Польшей еще весной изложила свои четкие потребности, в том числе в совместном письме министров иностранных дел.