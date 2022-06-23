ГАЛЕРЕЯ ⟩ На площади Независимости встретили огонь победы

По словам мэра Пярну Ромека Косенкраниуса, огонь победы имеет большую ценность - он показывает решимость наших предков и то, что у эстонского народа есть стержень, чтобы противостоять врагу в трудные времена.

«Поздравляю вас всех с победой в Освободительной войне Эстонии. Я надеюсь, что у всех вас сегодня есть возможность провести вечер с семьей, насладиться этим днем ​​и быть счастливыми, потому что мы живем в свободной Эстонии и сохраняем Эстонию свободной», — отметил мэр.

Косенкраниус пригласил всех желающих вступить в Кайтселийт, Найскодукайтсе, "Кодутютред" или "Нооред Коткад".

После выступления мэра все желающие имели возможность взять с собой символическую искру огня, чтобы разжечь домашний костер Ивановой ночи. Среди прочих искру огня забрали волостная старейшина Саарде Кюлли Кару и старейшина волости Тори Лаури Луур.

В раздаче огня участвовали подразделения Пярнуской дружины Кайтселийта, также выступал оркестр Пярнуской дружины.