Сегодня на площади Независимости в Пярну встретили огонь победы. В этом году огонь принесли члены организации "Кодутютред" Айна Тарвис и Кетлин Херманн, которые получили его от президента утром в Курессааре, чтобы привезти в свой родной город.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ На площади Независимости встретили огонь победы
По словам мэра Пярну Ромека Косенкраниуса, огонь победы имеет большую ценность - он показывает решимость наших предков и то, что у эстонского народа есть стержень, чтобы противостоять врагу в трудные времена.
«Поздравляю вас всех с победой в Освободительной войне Эстонии. Я надеюсь, что у всех вас сегодня есть возможность провести вечер с семьей, насладиться этим днем и быть счастливыми, потому что мы живем в свободной Эстонии и сохраняем Эстонию свободной», — отметил мэр.
Косенкраниус пригласил всех желающих вступить в Кайтселийт, Найскодукайтсе, "Кодутютред" или "Нооред Коткад".
После выступления мэра все желающие имели возможность взять с собой символическую искру огня, чтобы разжечь домашний костер Ивановой ночи. Среди прочих искру огня забрали волостная старейшина Саарде Кюлли Кару и старейшина волости Тори Лаури Луур.
В раздаче огня участвовали подразделения Пярнуской дружины Кайтселийта, также выступал оркестр Пярнуской дружины.
После раздачи огня победы Косенкраниус направилcя в парк Свободы и на кладбище Алеви, где зажег свечи и возложил венки.