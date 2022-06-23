«Они боятся Кылварта»: девелоперы недовольны медлительностью столичных чиновников

С тех пор, как Кылварт занял пост столичного мэра, на инициирование детальной планировки уходит в среднем почти год, при этом Закон о планировании предусматривает, что планировку следует инициировать (или, напротив, не инициировать) в течение 30 дней, а при наличии уважительной причины – в течение 90 дней. За полтора года лишь четыре из почти 50 представленных предложений об инициировании детальной планировки были одобрены Таллиннской горуправой.