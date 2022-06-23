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«Они боятся Кылварта»: девелоперы недовольны медлительностью столичных чиновников

rus.postimees.ee
«Они боятся Кылварта»: девелоперы недовольны медлительностью столичных чиновников
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Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart põhjendas otsust distantsõppega jätkata sellega, et olukord ei ole läinud paremaks.
Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart põhjendas otsust distantsõppega jätkata sellega, et olukord ei ole läinud paremaks. Фото: Remo Tõnismäe

Строительство в Таллинне через несколько лет грозит окончательно застопориться, и свою роль в этом играет мэр столицы Михаил Кылварт, который настолько подробно интересуется градостроительством, что лично рассматривает детальные планировки, пишет DV.ee, отмечая, что сам Кылварт не отрицает своего пристального внимания к вопросам городского планирования.

С тех пор, как Кылварт занял пост столичного мэра, на инициирование детальной планировки уходит в среднем почти год, при этом Закон о планировании предусматривает, что планировку следует инициировать (или, напротив, не инициировать) в течение 30 дней, а при наличии уважительной причины – в течение 90 дней. За полтора года лишь четыре из почти 50 представленных предложений об инициировании детальной планировки были одобрены Таллиннской горуправой.

По мнению девелоперов, основная проблема заключается в том, что при неоправданно долгом рассмотрении детальной планировки девелопер теряет не только время, но и большие деньги: ежегодно, пока длится процесс рассмотрения заявки, инвестированные в проект средства сокращаются на 10%, и при этом начать строительство без одобренной планировки невозможно.

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