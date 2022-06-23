Строительство в Таллинне через несколько лет грозит окончательно застопориться, и свою роль в этом играет мэр столицы Михаил Кылварт, который настолько подробно интересуется градостроительством, что лично рассматривает детальные планировки, пишет DV.ee, отмечая, что сам Кылварт не отрицает своего пристального внимания к вопросам городского планирования.
«Они боятся Кылварта»: девелоперы недовольны медлительностью столичных чиновников
С тех пор, как Кылварт занял пост столичного мэра, на инициирование детальной планировки уходит в среднем почти год, при этом Закон о планировании предусматривает, что планировку следует инициировать (или, напротив, не инициировать) в течение 30 дней, а при наличии уважительной причины – в течение 90 дней. За полтора года лишь четыре из почти 50 представленных предложений об инициировании детальной планировки были одобрены Таллиннской горуправой.
По мнению девелоперов, основная проблема заключается в том, что при неоправданно долгом рассмотрении детальной планировки девелопер теряет не только время, но и большие деньги: ежегодно, пока длится процесс рассмотрения заявки, инвестированные в проект средства сокращаются на 10%, и при этом начать строительство без одобренной планировки невозможно.
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