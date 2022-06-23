Рихо Юхтеги ⟩ Мы должны действовать спокойно и упрямо, как это принято у эстонцев

Хотя защищающиеся народ, всегда имеет моральное преимущество, в отличие от нападающего, они несут большой ущерб с точки зрения населения, экономики и инфраструктуры. Потери, понесенные украинским народом в этой войне, вызывают у некоторых сомнения в том, оправданы ли еще патриотизм и сопротивление украинцев, окупится ли продолжение войны за эти ужасы и последствия, которые она принесет. Такой образ мышления культивируется и российскими информационными операциями, которые обвиняют Украину в гибели своих людей и разрушении ее городов, потому что «при капитуляции этих потерь не было бы».

Телеканалы и другие СМИ показывают кадры того, как в оккупированных городах восстановлена ​​нормальная жизнь и довольны люди. К сожалению, действие этого яда распространилось и на нас, и стали звучать мнения о том, что мы все равно не сможем защитить себя в случае войны, и нам следует избегать того, что происходит в Украине. Ну и как тогда, я хотел бы спросить их.

Добрые люди, Уинстон Черчилль сказал: «Вы спрашиваете, за что мы сражаемся? Если мы сдадимся, вы узнаете». Но мы знаем, что тогда будет. Девять дней назад мы зажгли в разных уголках Эстонии памятные огни десяткам тысяч депортированных, убитых и ментально уничтоженных в 1940-х годах, чтобы искоренить стремление эстонского народа к независимости.