Мы должны быть готовы к худшему, но мы не должны паниковать и закапываться по брови в окопы в ожидании войны, — сказал командующий Кайтселийтом бригадный генерал Рихо Юхтеги
Рихо Юхтеги ⟩ Мы должны действовать спокойно и упрямо, как это принято у эстонцев
Уважаемый Президент Эстонской Республики, спикер Рийгикогу, министры, командующий Силами обороны, товарищи по оружию, жители Сааремаа, народ Эстонии!
Мы отмечаем 103 года со Дня Победы, в то время когда Европа находится 119 дней в полномасштабной войне. Утром 24 февраля, когда части Сил обороны шли маршем на парад в честь годовщины республики, настроение нашего праздника было омрачено тем, что в то же утро российские войска атаковали соседнюю Украину. В тот день большинство из нас узнало, что, в принципе, любая другая страна, граничащая с Россией, в том числе и Эстония, могла быть стать целью атаки. Да, мы приняли правильные решения, и членство в НАТО дает нам гарантии безопасности, но гарантии от безумия нет.
Будем откровенны - никто, кто вообще в курсе развития национальных и военных возможностей Украины, не думал, что Россия решится на продолжение захватнической войны на Украине, начатой в 2014 году. Однако это произошло, и хотя русские войска понесли невиданные потери и далеко не ушли, стремление к чужим территориям не исчезло из голов русских руководителей.
Первые стремительные и амбициозные планы завоевания потерпели неудачу, но теперь они были заменены кампанией по полному разрушению и переселению. Каждый день мы видим в новостях ужасы, которые несет затянувшаяся война. То есть, по сути, для обеих противоборствующих сторон. Это значит, что мы должны осознать, что россию не волнуют потери – ни жертвы среди гражданского населения обороняющей стороны, ни собственные павшие солдаты.
Хотя защищающиеся народ, всегда имеет моральное преимущество, в отличие от нападающего, они несут большой ущерб с точки зрения населения, экономики и инфраструктуры. Потери, понесенные украинским народом в этой войне, вызывают у некоторых сомнения в том, оправданы ли еще патриотизм и сопротивление украинцев, окупится ли продолжение войны за эти ужасы и последствия, которые она принесет. Такой образ мышления культивируется и российскими информационными операциями, которые обвиняют Украину в гибели своих людей и разрушении ее городов, потому что «при капитуляции этих потерь не было бы».
Телеканалы и другие СМИ показывают кадры того, как в оккупированных городах восстановлена нормальная жизнь и довольны люди. К сожалению, действие этого яда распространилось и на нас, и стали звучать мнения о том, что мы все равно не сможем защитить себя в случае войны, и нам следует избегать того, что происходит в Украине. Ну и как тогда, я хотел бы спросить их.
Добрые люди, Уинстон Черчилль сказал: «Вы спрашиваете, за что мы сражаемся? Если мы сдадимся, вы узнаете». Но мы знаем, что тогда будет. Девять дней назад мы зажгли в разных уголках Эстонии памятные огни десяткам тысяч депортированных, убитых и ментально уничтоженных в 1940-х годах, чтобы искоренить стремление эстонского народа к независимости.
Сегодня мы видим, что времена не изменились, потому что на оккупированных территориях Украины Россия проводит депортации и убийства под видом денацификации точно так же, как и при советизации здесь. Тогда, за десять лет, мы потеряли пятую часть нашего маленького народа убитыми, брошенными в тюрьмы или пропавшими без вести. Неужели это то решение, которое имеют в виду скептики, не верящие в оборону?
Я полагаю, что подавляющее большинство из вас согласится со мной в том, что мы должны быть готовы к худшему. Однако, как патриот и солдат Эстонской Республики, я также хотел бы подчеркнуть, что мы не должны паниковать и закапываться по брови в окопы в ожидании войны. Мы должны продолжать жить нормальной жизнью мирным и упрямым образом, типичным для эстонцев. Нам необходимо найти баланс, гарантирующий серьезное отношение к национальной обороне, а также процветание страны и благополучие людей. Потому что довольный народ — это народ с волей к защите, а народ с волей к защите настолько силен, что его невозможно победить.
Еще раз хочу напомнить о том, что сказано в статье 54 Конституции - каждый гражданин обязан защищать свою страну, и каждый гражданин имеет право делать это по своему собственному желанию, если другие средства недоступны. Иногда мы склонны забывать о силе добровольной инициативы. Вспомним хотя бы события, начавшиеся в конце 1980-х годов с собраний на Певческом поле и закончившиеся восстановлением независимости Эстонии в 1991 году.
Одной из самых достойных форм свободной воли является Кайтселийт – организация защиты государства, в которую входят те граждане, которые сделали свой выбор и решили быть готовыми, когда Эстонии будет угрожать опасность. Они знают, что родина может быть только одна и что свободу нашей страны нужно сохранять и защищать.
Это люди, для которых посветить 48 часов году не много для приобретения навыков и знаний, необходимых им для выживания и самостоятельных действий; что бы помогать другим в любом кризисе; но и для борьбы с врагом в случае войны. Таких людей в Кайтселийте сегодня более 27 тысяч, но я могу честно сказать, что их могло бы быть намного больше. Мы будем готовы, когда как можно большая часть из нас будет знать, где их место и какова их роль, если на нас нападут.
Сегодня, конечно, я могу с гордостью сказать, что за последние месяцы более 3000 добровольцев присоединились к Кайтселийту и Найскодукайтсе и с удовольствием проходят наши подготовки и курсы. Они довольны своим решением, я время от времени читаю это в их постах в социальных сетях или в интервью, где они восхваляют профессионализм инструкторов и отличных товарищей, с которыми они тренируются. Это сила свободной воли - приходить, участвовать, становиться лучше и быть на месте, когда мы нужны Родине, все вместе, как единая нация.
Уважаемые соотечественники! В знак единства и прочной свободы мы снова зажгли здесь из древнего и памятного огня победный огонь, который по этому случаю раздадут по Эстонии «Кодутютред» и их волонтеры-руководители, отметившие этой весной 90-летие своей организации. Пусть он достигнет даже самых отдаленных уголков Эстонии, и давайте зажжем из него огни Иванова дня, чтобы собраться и порадоваться. Радость лета, дома, товарищей и свободы.
Поздравляю вас с Днем Победы и желаю хорошего Янова.
За Эстонию!