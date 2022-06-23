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Рихо Юхтеги ⟩ Мы должны действовать спокойно и упрямо, как это принято у эстонцев

Рихо Юхтеги
Мы должны действовать спокойно и упрямо, как это принято у эстонцев
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Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi.
Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Мы должны быть готовы к худшему, но мы не должны паниковать и закапываться по брови в окопы в ожидании войны, — сказал командующий Кайтселийтом бригадный генерал Рихо Юхтеги

Уважаемый Президент Эстонской Республики, спикер Рийгикогу, министры, командующий Силами обороны, товарищи по оружию, жители Сааремаа, народ Эстонии!

Мы отмечаем 103 года со Дня Победы, в то время когда Европа находится 119 дней в полномасштабной войне. Утром 24 февраля, когда части Сил обороны шли маршем на парад в честь годовщины республики, настроение нашего праздника было омрачено тем, что в то же утро российские войска атаковали соседнюю Украину. В тот день большинство из нас узнало, что, в принципе, любая другая страна, граничащая с Россией, в том числе и Эстония, могла быть стать целью атаки. Да, мы приняли правильные решения, и членство в НАТО дает нам гарантии безопасности, но гарантии от безумия нет.

Будем откровенны - никто, кто вообще в курсе развития национальных и военных возможностей Украины, не думал, что Россия решится на продолжение захватнической войны на Украине, начатой ​​в 2014 году. Однако это произошло, и хотя русские войска понесли невиданные потери и далеко не ушли, стремление к чужим территориям не исчезло из голов русских руководителей.

Первые стремительные и амбициозные планы завоевания потерпели неудачу, но теперь они были заменены кампанией по полному разрушению и переселению. Каждый день мы видим в новостях ужасы, которые несет затянувшаяся война. То есть, по сути, для обеих противоборствующих сторон. Это значит, что мы должны осознать, что россию не волнуют потери – ни жертвы среди гражданского населения обороняющей стороны, ни собственные павшие солдаты.

Хотя защищающиеся народ, всегда имеет моральное преимущество, в отличие от нападающего, они несут большой ущерб с точки зрения населения, экономики и инфраструктуры. Потери, понесенные украинским народом в этой войне, вызывают у некоторых сомнения в том, оправданы ли еще патриотизм и сопротивление украинцев, окупится ли продолжение войны за эти ужасы и последствия, которые она принесет. Такой образ мышления культивируется и российскими информационными операциями, которые обвиняют Украину в гибели своих людей и разрушении ее городов, потому что «при капитуляции этих потерь не было бы».

Телеканалы и другие СМИ показывают кадры того, как в оккупированных городах восстановлена ​​нормальная жизнь и довольны люди. К сожалению, действие этого яда распространилось и на нас, и стали звучать мнения о том, что мы все равно не сможем защитить себя в случае войны, и нам следует избегать того, что происходит в Украине. Ну и как тогда, я хотел бы спросить их.

Добрые люди, Уинстон Черчилль сказал: «Вы спрашиваете, за что мы сражаемся? Если мы сдадимся, вы узнаете». Но мы знаем, что тогда будет. Девять дней назад мы зажгли в разных уголках Эстонии памятные огни десяткам тысяч депортированных, убитых и ментально уничтоженных в 1940-х годах, чтобы искоренить стремление эстонского народа к независимости.

Сегодня мы видим, что времена не изменились, потому что на оккупированных территориях Украины Россия проводит депортации и убийства под видом денацификации точно так же, как и при советизации здесь. Тогда, за десять лет, мы потеряли пятую часть нашего маленького народа убитыми, брошенными в тюрьмы или пропавшими без вести. Неужели это то решение, которое имеют в виду скептики, не верящие в оборону?

Я полагаю, что подавляющее большинство из вас согласится со мной в том, что мы должны быть готовы к худшему. Однако, как патриот и солдат Эстонской Республики, я также хотел бы подчеркнуть, что мы не должны паниковать и закапываться по брови в окопы в ожидании войны. Мы должны продолжать жить нормальной жизнью мирным и упрямым образом, типичным для эстонцев. Нам необходимо найти баланс, гарантирующий серьезное отношение к национальной обороне, а также процветание страны и благополучие людей. Потому что довольный народ — это народ с волей к защите, а народ с волей к защите настолько силен, что его невозможно победить.

Еще раз хочу напомнить о том, что сказано в статье 54 Конституции - каждый гражданин обязан защищать свою страну, и каждый гражданин имеет право делать это по своему собственному желанию, если другие средства недоступны. Иногда мы склонны забывать о силе добровольной инициативы. Вспомним хотя бы события, начавшиеся в конце 1980-х годов с собраний на Певческом поле и закончившиеся восстановлением независимости Эстонии в 1991 году.

Одной из самых достойных форм свободной воли является Кайтселийт – организация защиты государства, в которую входят те граждане, которые сделали свой выбор и решили быть готовыми, когда Эстонии будет угрожать опасность. Они знают, что родина может быть только одна и что свободу нашей страны нужно сохранять и защищать.

Это люди, для которых посветить 48 часов году не много для приобретения навыков и знаний, необходимых им для выживания и самостоятельных действий; что бы помогать другим в любом кризисе; но и для борьбы с врагом в случае войны. Таких людей в Кайтселийте сегодня более 27 тысяч, но я могу честно сказать, что их могло бы быть намного больше. Мы будем готовы, когда как можно большая часть из нас будет знать, где их место и какова их роль, если на нас нападут.

Сегодня, конечно, я могу с гордостью сказать, что за последние месяцы более 3000 добровольцев присоединились к Кайтселийту и Найскодукайтсе и с удовольствием проходят наши подготовки и курсы. Они довольны своим решением, я время от времени читаю это в их постах в социальных сетях или в интервью, где они восхваляют профессионализм инструкторов и отличных товарищей, с которыми они тренируются. Это сила свободной воли - приходить, участвовать, становиться лучше и быть на месте, когда мы нужны Родине, все вместе, как единая нация.

Уважаемые соотечественники! В знак единства и прочной свободы мы снова зажгли здесь из древнего и памятного огня победный огонь, который по этому случаю раздадут по Эстонии «Кодутютред» и их волонтеры-руководители, отметившие этой весной 90-летие своей организации. Пусть он достигнет даже самых отдаленных уголков Эстонии, и давайте зажжем из него огни Иванова дня, чтобы собраться и порадоваться. Радость лета, дома, товарищей и свободы.

Поздравляю вас с Днем Победы и желаю хорошего Янова.

За Эстонию!

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