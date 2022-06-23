Будущее стран Западных Балкан в ЕС - Каллас

По словам Каллас, для Черногории, Сербии, Северной Македонии и Албании важно с геополитической точки зрения максимально быстро интегрироваться в ЕС. «Эстония поддерживает вступление Западных Балкан в ЕС, особенно в свете войны в Украине следует подать четкие месседжи о том, как двигаться дальше», — сказала она.

Премьер-министр добавила, что Эстония поддерживает инициативы, которые вовлекают страны Западных Балкан в качестве будущих членов в такие политики ЕС, как продовольственная и энергетическая безопасность, зеленый переворот, будущее молодежи и повышение кибербезопасности. «Эстония проявила инициативу, в которой Академия электронного управления проводит исследование кибербезопасности на Западных Балканах, а на прошлой неделе в Таллинне прошел форум по цифровой безопасности Западных Балкан», — сказала Каллас.