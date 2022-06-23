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EMA одобрило вакцину от COVID-19 производства Valneva

AFP/BNS
EMA одобрило вакцину от COVID-19 производства Valneva
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Вакцина Valneva.
Вакцина Valneva. Фото: Justin Tallis

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило в четверг, что одобрило вакцину от COVID-19 производства франко-австрийской биотехнологической компании Valneva, это шестая официально разрешенная вакцина от коронавируса, которую могут использовать 27 стран ЕС

EMA рекомендовало дать лицензию вакцине от COVID-19 Valneva, чтобы ее можно было использовать для вакцинации людей в возрасте от 18 до 50 лет», - сообщило расположенное в Амстердаме агентство.

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