Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило в четверг, что одобрило вакцину от COVID-19 производства франко-австрийской биотехнологической компании Valneva, это шестая официально разрешенная вакцина от коронавируса, которую могут использовать 27 стран ЕС
EMA одобрило вакцину от COVID-19 производства Valneva
EMA одобрило вакцину от COVID-19 производства Valneva
EMA рекомендовало дать лицензию вакцине от COVID-19 Valneva, чтобы ее можно было использовать для вакцинации людей в возрасте от 18 до 50 лет», - сообщило расположенное в Амстердаме агентство.
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