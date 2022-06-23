Коллеги в Брюсселе похвалили Каллас за ее прямоту в Financial Times

«Ко мне подходили что бы сказать, что это очень хорошо, что ты говоришь об этих вещах, и нам определенно нужно принять решение, чтобы Мадрид (саммит НАТО на следующей неделе) оставил глубокий след», — сказала Каллас Postimees в телефонном интервью.

По словам Каллас, говорившие с ней по поводу этой статьи главы правительств других стран признались, что даже не осознавали, что в изменившихся обстоятельствах нынешних планов защиты может уже не хватить для противодействия российской угрозе.

«Пока все было хорошо, но если Россия повысила уровень угрозы, соответственно должен повыситься и уровень защиты», — пояснила премьер. Для усиления уровня защиты на восточной границе НАТО, и особенно в странах Балтии, необходимы решения союзников, в основном из тех же стран, которые в настоящее время находятся на саммите ЕС.

«В конце концов премьер-министры те, кто принимают решения. Сообщение уже дошло до них. Даже если чиновники объявят итальянскую забастовку, но премьер-министр принял решение, то дела начнут двигаться даже в тех странах, которые до сих пор не оказывали такой поддержки», — спрогнозировала премьер-министр.

На вопрос, обвинял ли ее кто-нибудь в преувеличении, Каллас ответила: «Наоборот. Просто пришли сказать, что хорошо, что ты говоришь так ясно и на человеческом языке».