Премьер-министр Кая Каллас, находящаяся в настоящее время в Европейском совете, в Брюсселе, почувствовала на себе, что коллеги из других стран ЕС заметили ее резкие слова в сегодняшней Financial Times о неуместности нынешних планов обороны стран Балтии со стороны НАТО.
Коллеги в Брюсселе похвалили Каллас за ее прямоту в Financial Times
«Ко мне подходили что бы сказать, что это очень хорошо, что ты говоришь об этих вещах, и нам определенно нужно принять решение, чтобы Мадрид (саммит НАТО на следующей неделе) оставил глубокий след», — сказала Каллас Postimees в телефонном интервью.
По словам Каллас, говорившие с ней по поводу этой статьи главы правительств других стран признались, что даже не осознавали, что в изменившихся обстоятельствах нынешних планов защиты может уже не хватить для противодействия российской угрозе.
«Пока все было хорошо, но если Россия повысила уровень угрозы, соответственно должен повыситься и уровень защиты», — пояснила премьер. Для усиления уровня защиты на восточной границе НАТО, и особенно в странах Балтии, необходимы решения союзников, в основном из тех же стран, которые в настоящее время находятся на саммите ЕС.
«В конце концов премьер-министры те, кто принимают решения. Сообщение уже дошло до них. Даже если чиновники объявят итальянскую забастовку, но премьер-министр принял решение, то дела начнут двигаться даже в тех странах, которые до сих пор не оказывали такой поддержки», — спрогнозировала премьер-министр.
На вопрос, обвинял ли ее кто-нибудь в преувеличении, Каллас ответила: «Наоборот. Просто пришли сказать, что хорошо, что ты говоришь так ясно и на человеческом языке».
На вопрос, сколько Эстония уже заключила предварительных соглашений с различными странами в Мадриде для усиления присутствия союзных войск, Каллас отметила, что все время что-то происходит. «Все эти предварительные договоренности также должны быть прописаны в планах НАТО. Важно, чтобы эти планы были осуществимы не только на бумаге, но и на практике. Что есть единая субординация и известно, кто как или иначе должен действовать в условиях кризиса», — сказал она.
По словам Каллас, также важно, чтобы Россия также получила сообщение о том, что защита нашего региона усилена. Это помогло бы восточному соседу избежать просчетов и империалистического мышления в этой области.
Как было решено на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе на прошлой неделе, Североатлантический союз планирует ввести новые трехкомпонентные силы для укрепления своего восточного края. Во-первых, количество союзных войск на восточной границе будет увеличено. Во-вторых, здесь будет предварительно развернута техника, которую можно будет запускать сразу в случае необходимости без крупных логистических операций. В-третьих, в различных западных союзниках готовятся подразделения, которые обучаются специально для защиты определенных участков восточной границы и которые могут быть быстро развернуты, как только начнутся антикризисные планы.
Саммит НАТО пройдет 28-30 Июня в Мадриде. Эстонию там будут представлять Кая Каллас, министр предпринимательства Андрес Сутт, исполняющий обязанности министра иностранных дел, а также министр обороны Калле Лаанет.