«Например десять лет назад, вместе с Лео Куннасом мы говорили о проблемах, которые стоят сейчас остро и, по сути, являются причиной того, что Кая Каллас произнесла такую горькую фразу», — сказал член Рийгикогу Март Хельме (EKRE).
Марта Хельме об интервью премьер-министра: Каллас только недавно говорила, что Эстония защищена
Сегодня председатель отечества Хелир-Вальдор Сеэдер сравнил заявление премьер-министра Каи Каллас в зарубежных СМИ с критикой Марта Хельме в адрес НАТО о плане Б, а также заявил, что «бравурный» стиль выражения Каллас также похож на высказывания Хельме.
Однако Хельме заявил, что он критически относился не к НАТО, а к развитию обороноспособности Эстонии. «Это совершенно разные вещи. Я сказал, что, помимо НАТО, нам нужен план Б, который означает усиление собственной обороноспособности. Однако Партия реформ, «Отечество» и СД не делали этого десятилетиями».
«Например десять лет назад, вместе с Лео Куннасом мы говорили о проблемах, которые стоят сейчас остро и, по сути, являются причиной того, что Кая Каллас произнесла такую горькую фразу. Пусть Кая Каллас посмотрит в зеркало и поговорит со своими предшественниками, отцом и Андрусом Ансипом», — сказал Хельме, добавив, что Сеэдер также должен посмотреть в зеркало и поговорить с Урмасом Рейнсалу и Юри Луигем, которые были министрами обороны.
«Все эти важные дела не были сделаны! Почему предшественники не улучили оборонные возможности? Юри Луйк долгое время был министром обороны. Эти проблемы давно известны: у нас нет ПВО, у нас нет возможностей бронированный техники, длинная береговая линия не защищена. Херем говорит о партизанской войне. Вы шутите? Будем в нынешнее время вести партизанскую войну? Ничего не сделано», — перечислил Хельме. По его словам, нельзя забывать и о чиновниках Минобороны, убивших все инициативы.
Есть ли способ исправить текущую ситуацию? «Это можно исправить если сменить с постов пустословов. Мы бы сделали Лео Куннаса министром обороны, и, может быть, я бы сделал себя министром иностранных дел. Люди, которые говорят нашим союзникам правду о том, как обстоят дела на самом деле. Не ходить туда просить и умолять. Так должно было быть 15 лет назад", — сказал он.
«Вспомним, как Кая Каллас совсем недавно говорила, что Эстония защищена… Если мы перенесем потери на Эстонию. В один день умрут 400 эстонских пацанов, на следующий день умрут 500 наших пацанов. Как долго мы можем сопротивляться? Нас не так много, как украинцев».
По его словам, безответственно, что мы долго говорим о том, как у нас все хорошо. «Все эти Террасы, все эти Херемы, все эти Луйги и Калласы и Ансипы. Это давняя циничная политическая риторика. С той обороной, которая у нас сейчас есть, мы убьем наших молодых людей», — заявил Хельме.
«Да, нас ждут 2-3 дня с огромными потерями. Это преступление. Нам нужно сохранить нацию, а не убивать людей. Вот это меня глубоко угнетает», — признался Хельме. «У меня есть сыновья и внуки, которые должны будут пойти на войну… Я думаю о них, это не то, что старый политик отвечает оппонентам. Что бы пацанов отправить на партизанскую войну - не дай бог. Все умники успели побывать в правительстве — почему у нас ничего не сделано?»