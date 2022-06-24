«Мы ждали 120 дней и 30 лет»: Украина получила статус кандидата в ЕС

"Сегодня (23 июня - прим.ред.) мы решили признать европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии, мы решили предоставить статус кандидата Украине и Молдове и мы готовы предоставить статус кандидата Грузии, как только приоритеты (условия, предложенные Еврокомиссией - прим.ред.) будут реализованы. Это исторический момент", - заявил Шарль Мишель на пресс-конференции во время перерыва в заседании на саммите ЕС, передает корреспондент DW.

Фон дер Ляйен: Это хороший день для Европы

"Это решающий момент и хороший день для Европы… Не может быть лучшего сигнала надежды для граждан Украины, Молдовы и Грузии в эти тревожные времени", - отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Конечно же, все три страны должны выполнить домашние задания, прежде чем можно будет двигаться к следующим этапам процесса вступления в ЕС. Но я уверена, что все они будут двигаться настолько быстро, насколько возможно и будут работать настолько старательно, насколько возможно, чтобы выполнить необходимые реформы", - добавила она.

Напомним, что Еврокомиссия предложила семь шагов, выполнение которых Украиной является условием предоставления ей статуса кандидата. Для Молдовы это девять шагов. Но выполнять их Киев и Кишинев должны будут уже после получения статуса. Для Украины, например, условия касаются прежде всего судебной реформы, борьбы с коррупцией и деолигархизацией.

Зеленский назвал решение саммита победой

"Это победа. Мы ждали 120 дней и 30 лет", - так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в Twitter решение предоставить Украине статус кандидата в ЕС. "Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза. Будущее Украины - в ЕС", - подчеркнул он.