Фото с места происшествия ⟩ Автомобиль врезался в опору моста: машина всмятку, водитель погиб

Сегодня в 01.14 на Таммисте-теэ в Пярну автомобиль Ford Focus C-Max, за рулем которого был 29-летний мужчина, врезался в опору моста Папинийду.

«По предварительным данным, автомобиль Ford, которым управлял молодой человек, на пологом повороте налево на большой скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с опорой моста. Водителя выбросило из машины, он получил серьезные травмы. Несмотря на усилия медиков, спасти его жизнь не удалось», — сказал оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Риво Сааре. В связи с утратой он выразил глубочайшие соболезнования родным погибшего.

В полиции уточнили, что у молодого человека есть водительские права и ранее он не наказывался за нарушения правил дорожного движения. «Обстоятельства аварии, имевшей столь тяжелые последствия, будут выяснены в ходе дальнейшего расследования, экспертизы на опьянение, допроса свидетелей и изучения других доказательств», - добавил Сааре.

Авария произошла на участке с пологим поворотом, видимость и погодные условия были хорошими, участок улицы освещен, максимально разрешенная скорость 50 км/ч. Все подробности серьезного ДТП будут установлены в рамках уголовного производства.