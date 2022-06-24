В ночь на пятницу, 24 июня, в Пярну в ДТП погиб 29-летний мужчина, который на своем автомобиле врезался в опору моста и вылетел из машины, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Фото с места происшествия ⟩ Автомобиль врезался в опору моста: машина всмятку, водитель погиб
Сегодня в 01.14 на Таммисте-теэ в Пярну автомобиль Ford Focus C-Max, за рулем которого был 29-летний мужчина, врезался в опору моста Папинийду.
«По предварительным данным, автомобиль Ford, которым управлял молодой человек, на пологом повороте налево на большой скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с опорой моста. Водителя выбросило из машины, он получил серьезные травмы. Несмотря на усилия медиков, спасти его жизнь не удалось», — сказал оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Риво Сааре. В связи с утратой он выразил глубочайшие соболезнования родным погибшего.
В полиции уточнили, что у молодого человека есть водительские права и ранее он не наказывался за нарушения правил дорожного движения. «Обстоятельства аварии, имевшей столь тяжелые последствия, будут выяснены в ходе дальнейшего расследования, экспертизы на опьянение, допроса свидетелей и изучения других доказательств», - добавил Сааре.
Авария произошла на участке с пологим поворотом, видимость и погодные условия были хорошими, участок улицы освещен, максимально разрешенная скорость 50 км/ч. Все подробности серьезного ДТП будут установлены в рамках уголовного производства.
Сааре сказал, что, за исключением сегодняшней трагической аварии, на дорогах в зоне компетенции Ляэнеской префектуры в целом Иванова ночь существенно не отличалась от обычных дней. «Пьяные водители и превышение скорости по-прежнему добавляют забот полиции. Например, за минувшие сутки полиция проверила трезвость почти 9500 водителей по всей Эстонии и установила, что 57 из них управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а трое подозревались в наркотическом опьянении. Мы установили 128 превышений скорости в разных уголках Эстонии», — отметил он, добавив, что полиция продолжит проверять водителей на трезвость как сегодня, так и в ближайшие дни.