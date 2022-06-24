Каллас: Украина и Молдова – на пути в Европу, и их невозможно остановить

«Открытие двери в Европейский союз для новых членов является самым главным геополитическим шагом вперед для этого региона после распада Советского союза. Присоединение Украины и Молдовы не только означает окончательный поворот этих народов в сторону западных ценностей, но и демонстрирует падение царящего в России и Кремле менталитета и его контроля над многими государствами и народами», - сказала Каллас.

Премьер-министр добавила, что Эстония была среди главных сторонников Украины, и это подтвердил вчера украинский президент Владимир Зеленский. «Эстония как государство и ее представители очень много помогали Украине, поэтому для нас особенно важно, что Украина получила статус страны-кандидата», - сказала Каллас.

«Благодарю всех тех дипломатов, которые в последние месяцы приложили много усилий, чтобы это решение родилось, много работали ради этого и верили в Украину, Молдову и Грузию», - добавила премьер-министр.

Новый шаг в направлении ЕС сделала и Грузия, которая получила четкую перспективу членства в Евросоюзе.