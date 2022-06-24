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Последствия Ивановой ночи? Полиция задержала 60 пьяных водителей

rus.postimees.ee
Последствия Ивановой ночи? Полиция задержала 60 пьяных водителей
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Полиция проверяет трезвость водителей в Пыльвамаа.
Полиция проверяет трезвость водителей в Пыльвамаа. Фото: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Празднование Ивановой ночи, видимо, не прошло бесследно: на дорогах Эстонии за сутки полиция поймала 60 нетрезвых водителей.

По сообщению Департамента полиции и погранохраны Эстонии, за минувшие сутки в различных регионах страны были задержаны 60 нетрезвых водителей. По предварительным данным, у трех задержанных были выявлены признаки наркотического опьянения, у остальных - алкогольного. Больше всего задержанных в Пыхьяской префектуре: 22 водителя в состоянии алкогольного опьянения и один в состоянии наркотического опьянения.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на три года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до трех лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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