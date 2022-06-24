Тяжелое ДТП в Таллинне: на пешеходном переходе сбили женщину с девятью собаками

Еще пять собак, которые получили относительно легкие травмы, также были доставлены в ветеринарную клинику для проверки состояния здоровья.

Валнер рассказал, что реанимация собаки, которая была в самом тяжелом состоянии, длилась почти час, и можно сказать, что предел человеческих возможностей наступил минут через двадцать. В итоге собаку, которую доставили в клинику в состоянии комы, спасти не удалось.

Двух других тяжелых собак удалось стабилизировать. У одной из них трудности с дыханием, поэтому она должна находиться в инкубаторе. Из пятерых других собак тяжелее всего пострадала одна, у которой была рана глаза, но и она смогла с другими четырьмя уже отправиться на ночь домой.

«Утром сразу позвонил в клинику и как Тристал, так и Сюзанна (две собаки в тяжелом состоянии — прим.ред.) пережили ночь», - сообщил Валнер. Он добавил, что Тристал с переломом, вероятно, отправится домой ждать операцию, а Сюзанна еще должна оставаться под присмотром ветеринаров.

Валнер также связался с сыном пострадавшей женщины и, к счастью, с ней все относительно хорошо: вчера была одна операция, сегодня будет другая.

Группа по спасению животных хочет помочь семье с лечением собак. «Конечно, для этого нам нужна ваша помощь, поскольку, вероятно, это будет самый дорогой для нас проект в этом году, - написал он. - Некоторые подумают, что раз хозяин есть, то это его проблемы. Но вы только подумайте, закройте глаза и представьте, что лежите на больничной койке и все проблемы ложатся на плечи вашего еще юного ребенка».