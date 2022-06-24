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Тяжелое ДТП в Таллинне: на пешеходном переходе сбили женщину с девятью собаками

rus.postimees.ee
Тяжелое ДТП в Таллинне: на пешеходном переходе сбили женщину с девятью собаками
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Фото: Heiki Valner

В четверг вечером в Таллинне на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу с девятью собаками.

Вчера, 23 июня, в 19.40 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне у дома на Ярвеотса-теэ, 25 автомобиль Audi 80, за рулем которого был 75-летний мужчина, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 57-летнюю женщину. Пострадавшая была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Женщина переходила дорогу вместе со своими собаками. Зоозащитник, руководитель Группы спасения животных Хейки Валнер сообщил в соцсетях, что не каждый день им передают сразу девять собак. Но именно так произошло вчера вечером. «Тяжелое ДТП, врачи борются за жизнь хозяйки, а Группа спасения животных вместе с Клиникой скорой помощи для животных — за жизнь ее любимцев», - написал он, добавив, что пока другие организации сообщали, что отправляются отмечать Иванову ночь, они решили этого не делать и оставаться на дежурстве, поскольку кто-то должен помогать и животным.

Сегодня, 24 июня, Валнер раскрыл подробности вчерашнего трагического вечера. По его словам, в 20:02 в Группу спасения животных поступило следующее сообщение: «На Ярвеотса-теэ крупное ДТП. Как сообщается, хозяйка в критическом состоянии. Одна собака умерла, три тяжело пострадали. Остальные лежат на дороге. Всего, видимо, девять? Можете приехать на место и взять оплату счетов на себя?»

Через семь-восемь минут Валнер был уже на месте. Он отметил, что к тому времени скорая уже увезла пострадавшую хозяйку, а благодаря полицейскому патрулю три собаки, которые были в тяжелом состоянии, уже были переданы ветеринарам Клиники скорой помощи для животных.

Еще пять собак, которые получили относительно легкие травмы, также были доставлены в ветеринарную клинику для проверки состояния здоровья.

Валнер рассказал, что реанимация собаки, которая была в самом тяжелом состоянии, длилась почти час, и можно сказать, что предел человеческих возможностей наступил минут через двадцать. В итоге собаку, которую доставили в клинику в состоянии комы, спасти не удалось.

Двух других тяжелых собак удалось стабилизировать. У одной из них трудности с дыханием, поэтому она должна находиться в инкубаторе. Из пятерых других собак тяжелее всего пострадала одна, у которой была рана глаза, но и она смогла с другими четырьмя уже отправиться на ночь домой.

«Утром сразу позвонил в клинику и как Тристал, так и Сюзанна (две собаки в тяжелом состоянии — прим.ред.) пережили ночь», - сообщил Валнер. Он добавил, что Тристал с переломом, вероятно, отправится домой ждать операцию, а Сюзанна еще должна оставаться под присмотром ветеринаров.

Валнер также связался с сыном пострадавшей женщины и, к счастью, с ней все относительно хорошо: вчера была одна операция, сегодня будет другая.

Группа по спасению животных хочет помочь семье с лечением собак. «Конечно, для этого нам нужна ваша помощь, поскольку, вероятно, это будет самый дорогой для нас проект в этом году, - написал он. - Некоторые подумают, что раз хозяин есть, то это его проблемы. Но вы только подумайте, закройте глаза и представьте, что лежите на больничной койке и все проблемы ложатся на плечи вашего еще юного ребенка».

Группа по спасению животных просит поддержать лечение собак:

Имя получателя: Loomapäästegrupp MTÜ

Счет: EE437700771003183318

Пояснение: Jack Russelite ravikulud

Телефоны для пожертвований Группы по спасению животных:

  • 900 1313 (5.-)
  • 900 1414 (10.-)
  • 900 2323 (25.-)
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